Mustafi: "No soy el representante de Otamendi"

SE CENTRA EN EL PARTIDO DEL MÓNACO

A pesar de que parece que la actualidad del Valencia se centra en Otamendi, los che tienen un vital duelo de previa de Champions ante el Mónaco. La ida, en Mestalla, y Mustafi sabe que será vital no encajar goles y ganar: "Lo importante será el bloque, no será fácil. No debemos pensar en el partido de vuelta porque te puede despistar del presente".