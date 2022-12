¿Siguen confiando los portugueses en Cristiano Ronaldo? La encuesta de 'A Bola' que siembra las dudas

Cristiano Ronaldo está pasando seguramente por el peor momento de su carrera. Con 37 años en sus piernas, un significativo bajón en su rendimiento y una temporada muy convulsa en el Manchester United, su ya exequipo, no han sido la mejor preparación para el que será con casi total seguridad su último Mundial de fútbol.

1 gol en 3 partidos y de penalti

Portugal ya está en octavos y ahí se enfrentará a Suiza. Los lusos quedaron primeros de grupo tras vencer a Ghana (3-2) y Uruguay (2-0), perdieron el último ante Corea del Sur por 2-1 pero a efectos de clasificación fue irrelevante ya que tenían el 1º puesto asegurado. Ronaldo solo vio puerta en el primer partido ante los africanos y desde los 11 metros. 1 gol en 3 partidos y además de penalti.

Además, en el partido ante Corea fue sustituido en el minuto 65 (no ha terminado ninguno de los 3 partidos) y se fue cariacontecido al banquillo tras quejarse, supuestamente, a Fernando Santos: "¡Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas!". Supuestamente... porque tras el partido, jugador y entrenador, aseguraron que las palabras iban dirigidas a un jugador coreano que intentó provocar la expulsión del de Madeira.

El 70% de los votantes NO pondría a CR7 como titular

Su rendimiento, pese a que su selección camina fuerte, no está siendo el esperado y ya en uno de los medios más importantes de Portugal, 'A Bola', se pone en tela de juicio algo que nunca ha supuesto ni una mínima duda: ¿deber ser Cristiano titular ante Suiza?

Pues el resultado es más que sorprendente. El 70% de los votantes eligió no meter a Cristiano Ronaldo entre los 11 titulares para el partido del próximo martes ante los suizos, solo 3 de cada 10 siguen confiando en el luso.

Rafael Leao, André Silva o Gonçalo Ramos podrían ser algunas de las opciones para sustituir a CR7. Eso sí, pese al resultado tan significativo de la encuesta y algunos rumores, Cristiano será titular sí o sí ante el combinado helvético, no ponerle sería un terremoto nacional que de ninguna de las maneras terminaría en final feliz, ni para uno ni para otro.

Cristiano no tiene equipo

Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre, el jugador de 37 años dejó de pertenecer al Manchester United después de llegar a un acuerdo con el club inglés y en los últimos días salió a la luz que el Al Nassr, club de Arabia Saudí, estaría muy interesado en hacerse con sus servicios y que muy posiblemente ya le habría hecho una oferta. Tras el Mundial conoceremos el futuro de Cristiano, que puede que por primera vez en su carrera no juegue en las máximas competiciones europeas.