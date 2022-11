El Manchester United hace oficial la salida de Cristiano Ronaldo

El Manchester United ha hecho oficial este martes la marcha de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués pone punto y final a su segunda etapa en el club inglés y lo hace tras protagonizar una ardua polémica con el actual entrenador de los 'red devil', Ten Hag, y con el club. El United ha emitido un comunicado haciendo oficial el adiós de Cristiano Ronaldo, que ahora mismo se encuentra concentrado con Portugal en el Mundial de Qatar 2022.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", explica el United en su comunicado.

El club ya había informado hace unos días de que estaba analizando las declaraciones realizadas por Cristiano Ronaldo y en las que cargaba duramente contra el entrenador del United y el club.

"Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo", señala la nota del club del norte de Inglaterra.

Los motivos de la salida de Cristiano Ronaldo

La marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester United se ha cocinado durante meses, el tiempo en el que ha estallado una guerra entre la estrella portuguesa y el técnico Erik ten Hag.

Y es que el entrenador del United señaló en público la actitud de Cristiano Ronaldo después de que se negara a salir a jugar ante el Tottenham, algo que provocó un incendio en el club.

Cristiano no se mordió la lengua y, en una entrevista en 'TalkTV' previa al Mundial de Qatar, fue muy crítico con el club y con su entrenador, al que aseguró que no respeta.

"Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, pero me sorprendí para mal. Ahora mismo no está al más alto nivel, no se han movido, es como si se les hubiera parado el reloj", advirtió, entre otras cosas.

"Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", confesó el portugués, que tras dejar la Juventus, ofreció un buen nivel en su vuelta a Old Trafford con 24 goles anotados entre Premier y Champions.

El futuro de Cristiano Ronaldo: ¿Y ahora qué?

La gran pregunta ahora es saber qué pasará con Cristiano Ronaldo y dónde jugará tras el Mundial. El portugués queda libre, por lo que podría fichar a coster cero por cualquier club de Europa.

Antes del Mundial se habló de que Cristiano podría regresar a Portugal y fichar por el Sporting de Portugal. Habrá que ver cuál es próximo destino del crack luso. También hay informaciones que apuntan al Newcastle o a un club saudí.