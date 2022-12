El enfado de Cristiano Ronaldo tras volver a ser sustituido: "Tienes una prisa de coj**** por quitarme"

El ya exjugador del Manchester United abandonó el terreno de juego en el minuto 65 visiblemente contrariado y sin ver portería por segundo partido consecutivo. Las cámaras captaron su enfado. Portugal terminó perdiendo ante Corea del Sur pero pasó como primera de grupo y se enfrentará a Suiza en los octavos del Mundial de Qatar.

Cristiano Ronaldo es una bestia competitiva y su afán por marcar gol en todos y cada uno de los partidos en los que participa es algo digno de estudio. Su felicidad, en gran parte, depende de ver o no portería. En este Mundial lleva 1 gol (de penalti) en 3 partidos (no ha terminado ninguno) y este viernes, su entrenador, le sacó del campo en el minuto 65 y el luso terminó desquiciado.

El jugador de 37 años no marcó ni ante Uruguay ni ante Corea, en su ADN está el gol y en las excesivas prisas por conseguirlo sea como sea está su 'defecto'. Ante los asiáticos tuvo varias claras que no pudo convertir, cuando la bola no le llegaba se enfadaba y a la hora de tirar varios desmarques que no eran recompensados con un pase se desquiciaba aun más. Fernando Santos le cambió en el 65 y esa fue la gota que colmó el vaso.

"Tienes unas prisas de cojo*** por quitarme"

Ronaldo se marchó contrariado, y después de pasarle el brazalete de capitán a Pepe se sentó en el banquillo con cara de pocos amigos. Antes, las cámaras habían captado una frase que dijo Cristiano en portugués: "¡Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas!", en lo que parecía una queja hacia su entrenador por sustituirle tan pronto. CR7 no ha terminado ninguno de los 3 partidos en este Mundial.

Se fue al banquillo con 1-1 y en el descuento Corea marcó el gol de la victoria y de la clasificación a octavos, poco le importaba a Portugal, que ya tenía asegurado el primer puesto. Ante Ghana, el ex de la Juventus también fue cambiado, esta vez en el 88 y la repercusión para los suyos pudo ser fatal ya que se sentó con 3-1 a favor y los africanos estuvieron a punto de empatar el partido en la última jugada (3-2). Ronaldo no es ni mucho menos el de antes pero su presencia en ataque sigue intimidando a las defensas rivales, que cuando ven que no está presente, se quitan un gran peso de encima.

Fernando Santos explica que el enfado de CR7 fue con un coreano

Tras el partido, Ronaldo y Fernando Santos dieron sus respectivas explicaciones a la prensa y quitaron hierro al asunto desviando la posible mala relación que existe entre ambos. El entrenador explicó que el enfado de su estrella tuvo que ver con otra cosa: "Cristiano se fue molesto porque un jugador coreano lo estaba intentando expulsar y hasta tuvo que intervenir Pepe".

Afortunadamente para él, el luso fue por la misma línea: "Lo que pasó fue antes de mi sustitución. El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad. No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los hinchas tienen que tener confianza", concluyó Cristiano.

Cristiano, empatado con Messi y a 1 gol de Eusebio

El próximo martes, Portugal se enfrentará a Suiza en los octavos del Mundial de Qatar, los lusos parten como favoritos pero ojo a los helvéticos, que quedaron a un solo gol de terminar primeros de grupo por encima de Brasil. Cristiano tendrá otra oportunidad para dirigir a su equipo hacia los cuartos, lo querrá hacer marcando el que sería su segundo gol en este Mundial y el 9º en todos los Mundiales que ha jugado, a 1 de Eusebio.