Luis Enrique, sobre si permite a sus jugadores hacerse un 'Vladimir': "Liberarse es bienvenido"

Luis Enrique vuelve a la carga con sus streamings y una vez más ha contestado a absolutamente todo. El técnico incluso ha sido preguntado sobre si permite a sus futbolistas hacerse un 'Vladimir' durante la concentración de la Selección: "Una curiosa expresión. Me imagino lo que puede ser. Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud, es bienvenido. No hace falta que se lo diga el míster. Barra libre. Cada uno que haga lo que quiera siempre que no moleste a los demás. Felicidad es lo que buscamos aquí". La expresión hace referencia a la autosatisfacción sexual. De hecho, 'Lucho' no tiene tabúes: ya contestó en otro directo sobre las relaciones sexuales en la concentración de la Roja.

El asturiano también ha sido preguntado sobre si vería a Gavi como 'rey de España' y ha contestado entre risas: "Ya me he enterado de la noticia. Cómo os gusta el cachondeo. La verdad es que no lo veo". Y sobre sus gustos gastronómicos, se sincera: "Las filloas gallegas con crema pastelera son mi perdición. Puedo comer muchísimas. De vez en cuando y cuando la ocasión lo merece me meto seis o siete después de haber cenado".

El seleccionador dice que todos sus futbolistas están listos para el partido decisivo contra Japón: "Rodri y Gavi han hecho todo el entreno sin molestias. Están todos disponibles contra Japón. El grupo está muy igualado y nuestro objetivo no es especular y jugar para ganar los tres puntos".

"Ahora empieza la incertidumbre, no sabes cuántos días vamos a seguir aquí. Esta es la grandeza de estas competiciones cortas. Cualquier error te puede echar fuera. Muy confiado y contentos de lo hecho hasta ahora y con muchas ganas de seguir aquí haciéndoos disfrutar", apunta Luis Enrique en su décimo streaming.

"Creo que en estos dos primeros partidos demostramos que podemos hacer daño a cualquiera"

Ha vuelto a insistir en que no especularán con el resultado ante los nipones: "Salir a especular en estos torneos implica dejar de hacer cosas pensando que luego vas a tener tiempo de arreglarlo. No queremos depender del resultado de Alemania contra Costa Rica. Tengo ideas preconcebidas sobre cambios, pero no con intención de protegerles. Los jugadores están a tal nivel que da igual quien juegue. Sacaremos un once de garantías plenas para intentar ganarle a Japón".

España se siente respetada por sus rivales: "Nosotros los profesionales nunca hablamos de miedo. A la hora de escoger hay respeto y valorar lo que hace el rival es lógico. Cuanto antes se eliminen las selecciones más potentes, mejor. Pero nosotros sentimos que somos una selección respetada. Creo que en estos dos primeros partidos demostramos que podemos hacer daño a cualquiera".

Desvela que no sabe quién arbitrará el encuentro antes los japoneses: "No sé quién nos pita, no me preocupa lo más mínimo. No me quiero centrar en eso, es algo que no puedo controlar. Igual soy un ingenuo, pero me centro en lo que puedo controlar. Pido a mis jugadores que no molesten al árbitro.

Sobre qué le pide a Unai Simón bajo palos: "El portero tiene que ser casi un jugador de campo. Jugamos con él para generar superioridad. Pocas veces jugamos en largo. Tiene que ser un tío que lea bien el juego y nos haga de líbero. Tiene que ser bueno en el uno contra uno y controlar el juego aéreo".

Por qué arriesgan tanto en la salida de balón: "Son arriesgadas las pérdidas de balón, pero cuando ponemos en la balanza todo, compensa. El perfil de jugadores está más a gusto con el balón. Nosotros somos fuertes defendiendo con balón. La mejor manera de defender es con el balón en campo contrario y pensando en hacer un gol más que el rival".

¿Escribirá un libro sobre su vida?

¿Escribirá algún día un libro? "He pensado escribir un libro y he tenido ofertas de muchas editoriales. Podría hacerlo y hablar de mi experiencia en la vida. Desde los 20 años soy una persona popular, conocida. ¿Quién sabe? Igual me animo cuando tenga tiempo, pero ahora estoy lleno de energía y con ganas de hacer cosas".

"Estos streamings sirven para ver la conexión positiva con la afición. La información que recibíamos antes era de la prensa, que en algunos casos estaba adulterada. Solo por esto ha merecido la pena [...] No he hecho streamings por cambiar las ruedas de prensa. A mí me gustan. Es verdad que después de un partido es un momento delicado, pero a mí me gusta cada rueda de prensa que hago. Me siento muy cómodo en ellas. He hecho streaming para que veáis cómo vivimos aquí".

Javier Clemente, el más guasón

Su entrenador más divertido: "El entrenador más guasón que he tenido ha sido Javi Clemente. Cachondo y buena gente. Los demás han sido serios. Guardo buen recuerdo de Antic, que lo tuve en el Madrid y el Barça, también de Serra Ferrer. Rexach también es muy simpático".

Si España gana su segundo Mundial, no quiere un 'Marquesado' como Del Bosque: "Si somos campeones, simplemente la satisfacción de ver al país feliz sería un reconocimiento maravilloso".