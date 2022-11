Luis Enrique: "Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores"

Más información Cuadro de octavos de final del Mundial de Qatar 2022

El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, ha comparecido en la previa del duelo clave ante Japón. España, que llega como líder del Grupo E, debe puntuar ante los nipones para asegurar su billete para octavos de final. El entrenador asturiano aseguró que saldrán a ganar al conjunto asiático y sin "hacer la cuenta de la lechera".

"¿Ser primeros o segundos? Es una gran pregunta y es una reflexión que nos hemos hecho. Pero imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos... y en el 95 de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además no hay un lado más fácil en el futbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores", aseguró Luis Enrique.

El seleccionador nacional garantizó que no reservará a ningún jugador de cara al duelo ante Japón.

"No hay nada que proteger y no vamos a especular. Estamos en el grupo de la muerte y a pesar de que estamos en una posición ventajosa no vamos a especular. Queremos ganar y ser primeros", subrayó Luis Enrique.

El seleccionador nacional fue preguntado por Brasil, posible rival de España en un hipotético cruce de cuartos de final en el Mundial de Qatar.

"Ojalá nos veamos, será porque las dos hemos quedado primeros. Una de las favoritas, la clara favorita, tienen su estilo de juego muy claro. Luego, el resto de favoritos lo marca un poco el ranking FIFA", apuntó Luis Enrique.

El técnico asturiano admitió que afrontan el duelo ante Japón "con la garantía de saber que estamos en un gran momento".

"Los errores (ante Alemania) se detectan fácil. Algún error que se ha repetido dos veces sí lo hemos hablado, pero en general estoy muy contento con lo que está haciendo la selección. Más allá de algún matiz que se puede repetir, afrontamos el tercer partido con la garantía de saber que estamos en un gran momento. Los entrenamientos son espectaculares", reconoció Luis Enrique.

El seleccionador nacional analizó a Japón y destacó que es "una selección muy bien trabajada".

"Japón es una selección muy bien trabajada y en los Juegos Olímpicos ya jugamos contra ellos, hay siete jugadores de aquí que jugaron contra ellos. Tienen muchos jugadores actuando en Europa, que es uno de los continentes con ligas de más nivel. Hay muchos jugadores en Alemania, alguno en España. Son muy dinámicos, muy pesados. Me gusta mucho su centro del campo. Me gusta Kamada, Take, Minamino... Va a ser un partido muy complicado, una gran prueba para nosotros", auguró Luis Enrique.

Por último, Luis Enrique habló sobre Ansu Fati, aún sin minutos en lo que va de Mundial de Qatar.

"Ha sido el último en entrar en la lista. Vienen ocho delanteros y fue la posición en la que más dudas tuve. Estoy encantado con lo que hacen en los entrenamientos. Para mí es una pena que ocho jugadores no hayan debutado, pero no se puede hacer otra cosa. Lo que tienen que hacer es lo que hacen, entrenar bien para ayudarnos. Estoy encantado con la actitud de los ocho delanteros, tengo ocho delanteros que vuelan", concluyó Luis Enrique.