Luis Enrique y el sexo : "No es recomendable pegarte una bacanal antes de un partido"

Ya es habitual ver a Luis Enrique hablar un rato por su canal de Twitch mientras se celebra el Mundial de Qatar 2022. Sus seguidores le peguntan de todo y él contesta, incluso sobre temas tan íntimos como el sexo. "Ahora estamos concentramos y no es que no se pueda tener sexo...", empezó en su quinto 'stream' el seleccionador. "Entiendo que es algo muy normal, hombre si te pegas una bacanal antes de un partido, pue no es lo más recomendable". Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

"El sexo con sentido común"

Luis Enrique insistió en la normalidad del sexo de los futbolistas, aseguró que durante el año "duermen en sus casas" antes de los encuentros y confiesa que le preocupa "cero" si tienen sexo o no. Añadió que "si lo practican es porque lo necesitan y les va bien". Eso sí, "con sentido común".

Desde luego, el técnico asturiano demuestra que sus intervenciones en Twitch son para hablar de todo lo que le propongan.

"No vamos a desvelar nada del once hasta el día del partido"

No fue de lo único que habló, también de su próximo rival: "El partido ante Alemania es como jugar una final y el rival motiva mucho". El entrenador asturiano adelantó que hará cambios en el once ante Alemania: "Hasta el día del partido no vamos a enseñar a los jugadores nada de Alemania. Ellos ya la conocen con un nivel individual top. El partido ante Alemania es como jugar una final y el rival motiva mucho. Va a ser una piedra de toque perfecta", explicó Luis Enrique.

Y también sobre las sensaciones de la goleada a Costa Rica: "Rompimos infinidad de récords. Salió todo a pedir de boca. Controlar la tensión que suele ser un problema en el primer partido. El resultado fue inmejorable. Es una competición corta y un partido malo te echa".