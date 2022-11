Luis Enrique: "El partido ante Alemania es como jugar una final y el rival motiva mucho"

Luis Enrique, seleccionador nacional de España, retomó sus stream en Twitch un día después de la exhibición ante Costa Rica en el debut en el Mundial de Qatar 2022. El asturiano reconoció que todo salió "a pedir de boca" en el estreno mundialista.

"Rompimos infinidad de récords. Salió todo a pedir de boca. Controlar la tensión que suele ser un problema en el primer partido. El resultado fue inmejorable. Es una competición corta y un partido malo te echa. Alemania llega con una necesidad que le obligará a tomar riesgos", analizó Luis Enrique.

El entrenador asturiano adelantó que hará cambios en el once ante Alemania.

"Hasta el día del partido no vamos a enseñar a los jugadores nada de Alemania. Ellos ya la conocen con un nivel individual top. El partido ante Alemania es como jugar una final y el rival motiva mucho. Va a ser una piedra de toque perfecta", explicó Luis Enrique.

"Difícilmente repito un once. Me cuesta. Habrá algún cambio. Veo entrenar tan bien a todos los jugadores. Podría jugar cualquiera de ellos con total garantía", reconoció Luis Enrique.

El seleccionador nacional habló sobre Gavi y el hecho de que esté jugando un Mundial a ese nivel a los 18 años.

"No, no es normal... Gavi sale de toda normalidad, ya que él debería estar con pipas en el sofá viendo el Mundial y no jugando a este nivel, es increíble como lo hace", admitió Luis Enrique.

"Este streaming no está hecho para polemizar con la prensa"

El seleccionador nacional también insistió que la idea del Twitch no es para polemizar con la prensa.

"Yo no soy mucho de aparecer públicamente. No me apetece. Prefiero mantenerme en un segundo plano. Este streaming no está hecho para polemizar con la prensa. Lo importante es que nos sintamos convencidos de hacer nuestro trabajo", indicó Luis Enrique.

El entrenador asturiano reconoció que el análisis del España - Costa Rica le llevó unas 3 ó 4 horas.

"He acabado el análisis del partido de ayer. Me lleva tres o cuatro horas. Es complejo. Gastamos mucho tiempo en perfeccionar nuestro sistema de juego. Al rival le dedico el 40% y el 60% a mi equipo. Nosotros jugamos igual. Parece fácil y no lo es tanto. Es importante que todos los jugadores reconozcan las situaciones", explicó Luis Enrique.

El seleccionador nacional también habló sobre el mito de tener relaciones sexuales antes de los partidos.

"Aquí estamos concentrados. Cuando estamos en los clubes los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero. Todo con sentido común. Entra dentro de la normalidad. Estoy a favor de que se viva la vida", indicó Luis Enrique.