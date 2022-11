Luis Enrique se estrena como streamer: "Si ganamos vengo con el troncho y..."

Luis Enrique Martínez realizó su estreno como streamer en Twitch por todo lo alto: Más de una hora de charla y cerca de 150.000 personas conectadas para escuchar al seleccionador nacional. La charla dio para mucho y Luis Enrique la quiso iniciar explicando lo qué había ocurrido con Gayá.

"Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos", justificó Luis Enrique.

"Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador", indicó Luis Enrique.

Hubo preguntas de todo tipo y el seleccionador desveló el jugador que más le ha sorprendido desde que está al frente del banquillo español.

"¿Qué jugador de la selección te ha sorprendido más? ¡Qué buena pregunta! Hombre, el primer día que jugó en casa Ansu ante Ucrania y le hizo un caño en el rpiemr balón que tocó a su marca... Se fue dentro del área, hizo un par de bicicletas al rival y le hicieron penalti. Ese día dije: '¿Pero esto qué es? ¿Esto es Oliver y Benji?'", admitió Luis Enrique.

El seleccionador nacional también se mojó con su porra para el Mundial.

"Asegurando diría que Brasil y Argentina. Luego Francia, que es la actual campeona. Alemania, España, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica que está por ahí. Me mojo pero en verdad tampoco es algo que no sea lo habitual", admitió Luis Enrique.

"Países Bajos desde que la ha cogido Van Gaal está muy bien, Dinamarca también. Podrían ser las sorpresas. Ojalá sea España la sorpresa, aunque para mí ya te digo que no lo sería", añadió el asturiano sobre qué equipo puede dar la sorpresa en el Mundial de Qatar.

El seleccionador nacional también desveló cuáles son los jugadores más bromistas de la concentración.

"Pedri tiene mucha sorna, con el acentillo tiene su aquel. Jordi Alba está todo el día de coña, es un tío cariñoso un poco chingaruti pero le queremos igual. Ferran también está con la guasa por ahí. Gavi también entra mucho al trapo. Es un grupo excepcional. Busi es el que les controla a todos", desveló Luis Enrique.

El seleccionador nacional insistió que la idea se jugar siete partidos y que no se ven inferiores a nadie.

"¿Nos veo como favoritos? Soy sincero. Mi objetivo y el del staff es el de convencer a mis jugadores de cualquier duda que pueda haber en torno a la selección. Vamos a competir, y luego ya se verá", explicó Luis Enrique.

El seleccionador nacional también hizo una promesa si logran ganar el Mundial.

"¿Ironman? Yo ya he hecho tres, eso está chupado. Acepto sugerencias. Raparme ya me he rapado y a Elena, que es mi mujer, no le gusta. Si ganamos vengo con el troncho (la Copa del Mundo) y hacemos aquí un streaming. Intentaré traer a algún jugador aquí", prometió el entrenador asturiano.

Luis Enrique aseguró que, si España no gana el Mundial de Qatar, le gustaría que lo hiciera Argentina o Uruguay.

"Si nosotros no vamos a ganarlo, quiero que gane Argentina. Un jugador de la talla mundial de Leo Messi tiene que retirarse con un Mundial en el que sería su último Mundial. Aunque también te digo que creo que podría jugar el siguiente. Pero prefiero que lo gane España eh. Y también Uruguay por Luis Suárez, claro", admitió Luis Enrique.

El técnico asturiano también fue preguntado por el mejor jugador de la historia de España y también se mojó.

"¿Mejor jugador de España de la historia? Hemos tenido muy buenos, pero yo tiro para Villa por ser el máximo goleador de la historia de la Selección. Pero hay muchos. Kubala, Raúl, Butragueño, Iniesta, Quini. Hay muchos y muy buenos", indicó Luis Enrique.