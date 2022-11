¿Actuará Shakira en la inauguración del Mundial de Qatar?

El Mundial de Qatar 2022 comienza este domingo y lo hará con las sombras que aún persisten sobre el país del Golfo Pérsico. La falta de derechos y libertades o las extremas condiciones de los trabajadores de los estadios arrojan una sombra negra sobre esta Copa del Mundo de Fútbol.

Y uno de los puntos que ahora está siendo más comentado es qué artistas se presentarán a actuar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar. Dua Lipa, una de las posibles invitadas al acto, ya anunció se rechazo por la violación de los derechos del colectivo LGTBIQ+ por parte del régimen qatarí.

El cantante Rod Stewart también ha rechazado actuar en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022 por motivos éticos. Y es que el cantante inglés ha reconocido que le llegaron a ofrecer un millón de dólares por actuar.

"Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", admitió Rod Stewart en una entrevista al diario The Sunday Times.

La duda ahora se centra en saber si Shakira estará o no en esa ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar. Por el momento se desconoce si la artista colombiana accederá a actuar y cantar, como ya ha hecho en otros eventos como el Mundial de Sudáfrica o la SuperBowl.

En España, el streamer Ibai Llanos también anunció su renuncia a participar en el Mundial, mostrándose muy crítico con el régimen qatarí y el blanqueamiento del mismo que se trata de realizar con el Mundial.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la elección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer. ¿Sabéis la cantidad de patrocinadores, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?", aseguró Ibai Llanos en su canal de Twitch.