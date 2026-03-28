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Muere Victor Martínez, futbolista del Atletic Onubense, a los 14 años: "Un chaval humilde, protector..."

El menor de edad ha perdido la vida con apenas 14 años.

Imagen de V&iacute;ctor Mart&iacute;nez

Imagen de Víctor MartínezInstagram: c.f.atletic_onubense

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Víctor Martínez Asquith, futbolista de 14 años, ha fallecido recientemente tal y como ha informado el equipo en el que jugaba, el C.F Atletic Onubense.

"Un chaval humilde, buen compañero, protector"

"Se nos ha ido uno de los nuestros, un chaval humilde, buen amigo, buen compañero, buen futbolista, protector, aplicado y sobre todo buena persona con buen corazón, no son suficientes calificaciones para nuestro jugador Víctor Martínez Asquith de nuestro infantil A. Desde el club lamentamos profundamente su pérdida y consolamos a sus familiares, amigos, seres queridos, compañeros de su equipo y sus entrenadores. Como dijo un sabio "hoy el cielo es un poco más azul y blanco". Descansa en Paz Víctor", informó su club, el C.F Atletic Onubense.

El club no ha informado de la causa del fallecimiento, pero otros equipos de la zona han querido mostrar sus condolencias al club onubense y a familiares y amigos del menor fallecido.

"Tan irreparable pérdida"

"Tenemos el triste deber de comunicar que durante la mañana del pasado jueves 26 de marzo, víspera de Viernes de Dolores, falleció N. H. D. Víctor Manuel Martínez Asquith a la temprana edad de los 14 años... El Hermano Mayor y el Cabildo de Oficiales de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Lanzada quieren transmitir sus más sentidas condolencias a sus padres, familiares, amigos y demás allegados por tan irreparable pérdida. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz", escribió la Federación Onubense de Fútbol.

Un jugador del Millonarios colapso en pleno partido

Por otra parte, a principios de esta semana también falleció el joven Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios FC de 18 años, tras sufrir un colapso el pasado sábado durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 contra Santa Fe.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular", informa el club bogotano.

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