Muere un aficionado del Racing de Santander tras una discusión con uno del Albacete

Un aficionado de 53 años del Racing de Santander falleció este pasado sábado después de una pelea con un hombre que portaba la camiseta del Albacete, equipos que se vieron la cara a las 16:15 y que terminó con goleada de los visitantes (0-4).

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la pelea tuvo lugar en la calle Simón Cabarga de Santander sobre las 16:00, 15 minutos antes de que comenzara el partido en el estadio El Sardinero, y ambos eran vecinos de la ciudad de Santander.

La víctima sufrió un golpe mortal en la cabeza

Cuando la policía se presentó en el lugar de los hechos encontró a dos hombres atendiendo a otro, de mediana edad, que estaba tumbado en el suelo y con una herida en la cabeza de la que emanaba sangre.

Podría haberse golpeado fortuitamente con una alcantarilla

Además, según la SER el incidente sucedió cuando tres aficionados del Racing increparon al detenido, quien portaba la camiseta del Albacete porque en su momento formó parte del cuerpo técnico de las categorías inferiores del club albaceteño. Según el medio, el detenido no acudía a ver el partido entre ambos equipos. Tras un forcejeo, el aficionado del Racing se golpeó la cabeza con una alcantarilla que sobresalía.

Los servicios sanitarios actuaron lo más rápido posible y enviaron al hombre al hospital más cercano (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla), donde posteriormente perdió la vida.

A su vez, la Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto autor de los hechos (33 años), al que después trasladó a sus dependencias para investigar lo sucedido. Las primeras averiguaciones apuntan a que el suceso se produjo tras una discusión entre ambos que terminó con el fatal desenlace para el seguidor del Racing, quien perdió la vida por una herida en la cabeza.

El Racing, por su parte, fue goleado ante el Albacete pero sigue manteniendo la primera posición de la Segunda División, mientras que el Albacete se acerca a puestos de Playoff.

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