Mourinho: "Con Messi es más fácil ganar"

José Mourinho en una entrevista a "BT Sport", no ha podido negar la superioridad de Leo Messi sobre Cristiano Ronaldo. El portugués reconoce que teniendo al argentino en tu equipo, ganar la Champions es más probable.

"El fútbol es un juego colectivo, pero hay jugadores e individualidades que marcan la diferencia. Por ejemplo, Leo Messi ha ganado tres Champions League con tres entrenadores diferentes. Creo que con él es más fácil ganar que jugar contra él. Pese a ello, yo soy entrenador y aunque la gente piense más en las individuales, para mi el equipo es más importante. Sigo creyendo, más en el colectivo sin negar la importancia de los que marcan las diferencias y Leo Messi las marca", asegura el extécnico del Chelsea.

Aún, no ha querido dar detalle de cuál será su próximo equipo, pero si ha confirmado que seguirá entrenando. "Desde que salí del Chelsea, he tenido muchas oportunidades para volver a entrenar, pero he tomado la decisión de no hacerlo hasta el verano que viene. Quiero trabajar y seguro que lo haré. En julio comienzan las pretemporadas y allí estaré", asegura.