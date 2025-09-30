Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Xabi Alonso, rendido ante Mbappé: "Puede hacer una temporada espectacular"

El tolosarra ensalza al delantero parisino tras su hat-trick ante el Kairat Almaty. "Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería", afirma Xabi Alonso sobre Mbappé.

Xabi Alonso observa a sus jugadores ante el Kairat Almaty

Xabi Alonso observa a sus jugadores ante el Kairat AlmatyEfe

Kylian Mbappé destrozó al Kairat kazajo en Altamy con tres golpes que prolongan su brutal inicio goleador en la actual temporada. El delantero parisino suma 13 goles en nueve partidos, cifras escandalosas de un jugador que a día de hoy el letal de cara a puerta. Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, no dudó en ensalzar al futbolista francés tras la goleada (0-5) en Kazajistán.

"Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él. Puede hacer una temporada espectacular", apuntó el tolosarra sobre Kylian Mbappé.

"Estoy muy contento con Kylian. Objetivo cumplido. Buen partido (...) Seis de seis", señaló en alusión a los puntos logrados en los dos encuentros disputados en la presente temporada en la Champions League.

"Fede siempre está dispuesto a jugar donde se le necesita"

El entrenador del Real Madrid subrayó que ahora "hay que pensar en el Villarreal" y más tarde en el Juventus, al que el Madrid recibirá en la próxima jornada de la competición europea en el Santiago Bernabéu.

"Nos han sorprendido un poco al principio... El Kairat está merecidamente en la 'Champions'", analizó Xabi Alonso.

El tolosarra negó que el brasileño Vinícius se hubiera "picado" con el cambio y que fuera una sorpresa la suplencia del uruguayo Fede Valverde, cuando se esperaba que jugara de lateral derecho.

"Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto a jugar donde se le necesita. Es un jugador muy generoso", señaló Xabi Alonso.

