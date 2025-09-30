Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Atlético sigue de dulce y golea al Eintracht de Fráncfort en la Champions (5-1)

El conjunto rojiblanco prolongó su gran momento con otra manita ante el Eintracht de Fráncfort en la Champions League.

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez y Griezmann celebra un gol ante el Eintracht de Francfort

Julián Álvarez y Griezmann celebra un gol ante el Eintracht de FrancfortReuters

La vida le ha cambiado al Atlético de Madrid en siete días: estuvo en el alambre ante el Rayo Vallecano, pero la remontada frente a los de Iñigo Pérez (3-2) y la manita al Real Madrid (5-2) han desatado a los de Simeone. El Eintracht de Fráncfort era muy consciente de que no era el mejor momento para visitar el Metropolitano, el temor se confirmó en cuatro minutos. Ese fue el tiempo que necesitó Giacomo Raspadori para inaugurar el marcador ante el equipo alemán.

Le Normand y Griezmann, el francés con su gol 200 con el Atlético, completaron la fiesta rojiblanca en la primera parte. Una vez más Julián Álvarez fue decisivo, esta vez asistiendo. Sacó el córner del 2-0 y regaló el tercero a Griezmann entrando por la banda izquierda como cuchillo en mantequilla.

El Eintracht de Fráncfort recortó distancias en la reanudación por mediación de Jonathan Burkhardt, pero fue un mero espejismo. Los de Simeone siguieron a lo suyo y ampliaron el marcador con otro gol de Giuliano Simeone. Antes se había anulado un golazo a Griezmann por mano. Julián Álvarez sentenció el partido con un gol de penalti, otra manita consecutiva para los rojiblancos.

Ahora mismo, el Atlético de Madrid va en moto y lanzado. Ya son trece goles en los últimos tres partidos y la sensación de que el Cholo ha logrado dar con la tecla. ¡Fiesta total en el Metropolitano!

