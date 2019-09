El delantero argentino Leo Messi se ha sincerado en una entrevista concedida al diario 'Sport', donde ha mostrado su opinión sobre los temas más calientes de la actualidad del FC Barcelona.

"Me hubiera encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Entiendo a la gente que estaba en contra, es normal y lógico que haya gente que no quiera que vuelva", sentenció.

Además, ha abordado temas de actualidad, como la lesión que posiblemente le impida jugar la próxima jornada de LaLiga frente al Valencia: "Me siento mejor. La verdad es que fue muy malo porque el primer día ya me pasó y parecía algo sencillo. Estuve quince días y cuando me pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poco. Tengo que estar aún parado, pero estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro".

El Balón de Oro es otro de los temas que preocupan al argentino: "Es tan raro esto del Balón de Oro... Ya no se sabe quién es favorito o no. La verdad es que no hay una línea definida para saber en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro. Nunca me sentí favorito o no favorito. Ya dije que los premios individuales son secundarios".

Al ser preguntado por la propuesta de Cristiano Ronaldo de cenar juntos, Messi asegura no tener problema: "Siempre he dicho que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido vestuario. Siempre nos hemos visto en galas o premios. Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. Si se tiene que dar, no hay problema", sentenció.

Por último mandó un mensaje de tranquilidad hacia todos los culés: "Puedo decir que quiero estar en Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", concluyó.