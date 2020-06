Alberto de Mónaco, contundente: "Mbappé estará en Mónaco la próxima temporada"

El príncipe Alberto de Mónaco no cree que Kylian Mbappé deje el equipo de fútbol de su ciudad-Estado esta próxima temporada, pese a las propuestas de grandes clubes que lo quieren fichar, en particular el Real Madrid y el París Saint Germain (PSG). "No creo que eso ocurra", respondió en declaraciones a 'L'Equipe'.

Alberto II añadió que "hay discusiones en marcha que (le) llevan a decir que estará en Mónaco la próxima temporada".

Recordó que se trata de negociar una subida salarial e insistió en la idea de que tanto su padre como el joven futbolista (18 años) han entendido que no tiene interés en irse todavía "a un gran club donde no es seguro que sea titular. Incluso aunque (Zinedine) Zidane haya dicho que tendrá tiempo de juego en el Real Madrid".

En cuanto a la posibilidad de negociar su traspaso al PSG, con el que el Mónaco está en competencia directa en la liga francesa, el príncipe lo descartó. "Es mi opinión -dijo- y creo que es también la de Vadim Vasilyev", el vicepresidente.

En términos más generales, se mostró convencido de que el número de jugadores que van a dejar el equipo, además de los que ya se conoce que lo harán, va a ser limitado: "Hay todavía tal vez uno o dos casos en suspenso, como el de (Tioemoué) Bakayoko, pero luego eso se acaba".

El hecho es que ya han abandonado el equipo Barnardo Silva, Valère Germain y Nabil Dirar y, al igual que Bakayoko, se espera que hagan lo mismo Thomas Lemar, para fichar por el Arsenal, y Fabinho, por el Atlético de Madrid.

El mensaje de Alberto de Mónaco es que "es difícil" conservar el nivel de la pasada temporada -fue campeón de la liga francesa-, pero que se prepara "un equipo todavía muy competitivo".

"Sin demasiadas salidas suplementarias, espero, creo que podremos disputar de nuevo los primeros puestos y acabar entre los tres primeros", afirmó.