Mascherano: "Pensé en irme del Barcelona por si no estaba a la altura"

El centrocampista del Barcelona Javier Mascherano ha reconocido hoy que, este verano, se planteó abandonar la disciplina azulgrana "por las dudas" que le surgieron sobre si podía mantener su rendimiento. . "Siempre me he sentido valorado. No tengo ninguna queja. He tenido oportunidades de jugar, pero después de tanto tiempo uno a veces se plantea si puede seguir en este nivel, si vale la pena, si va a estar a altura de lo que exige jugar por este club. Me lo he planteado, es de público conocimiento". declaraba Mascherano.

El central argentino estuvo cerca de fichar por la Juventus, pero el Barça finalmente lo retuvo ofreciéndole una mejora y la ampliación de su contrato hasta 2019. "Estoy agradecido al club, que sigue contando conmigo y cree que todavía le puedo seguir dando cosas", ha manifestado Mascherano quien, a sus 32 años, encara su séptima temporada en el Barça como uno de los capitanes de la primera plantilla.

Por otro lado, ha confesado que se siente un jugador con peso en el equipo, pero de la misma forma que el resto de integrantes de la plantilla. "Al llevar varios años te vas sintiendo importante pero ni mucho más ni menos importante que los demás. Hay que tener claro que cada uno dentro de un equipo cumple un rol y trata de hacerlo de la mejor manera" finalizaba Mascherano.

Messi y su regreso a la selección argentina

El defensa argentino ha asegurado que la decisión de su compañero Leo Messi de volver a la selección deja a los argentinos "tranquilos y contentos" y ha expresado que, a su juicio, el '10' tiene "muchas cosas" que dar al combinado albiceleste y que no era "momento de dejarlo" pues deben lograr la clasificación para el Mundial 2018.

"Para todos los argentinos, que Leo vuelva a la selección es algo que nos deja tranquilos y contentos. Cuando tienes una frustración tan grande sueles pensar en dejarlo todo y no seguir. Estamos completamente seguros de que tiene muchas cosas para darle a nuestro país y que todavía no es el momento de dejarlo. Queremos contar con el mejor jugador que tenemos, con el líder del equipo", señaló en rueda de prensa.

Mascherano cree que, en caliente y tras perder la Copa América, Messi se dejó llevar por la frustración. "Lo que pasó es que después de la final perdida todos estábamos un poco con la cabeza en otro lado. Cuesta mucho levantarte después de tres derrotas. Lo normal es tomarse un tiempo para recapacitar y creo que en ningún momento Leo dejó claro que dejaba la selección", aclaró.

"El hecho de perder y volver a levantarse forma parte de la vida deportiva. Quizás a Leo no le había pasado en muchas ocasiones. Pero en seis meses jugamos tres fechas de eliminatoria que serán decisivas para clasificarnos para el Mundial. Tenemos que seguir con la misma línea para poder conseguir la clasificación", arremetió sobre el futuro y esa clasificación para el Mundial a las órdenes de Bauza, nuevo seleccionador.

Por otro lado, celebró que Messi también siga implicado al máximo con el Barça. "Con Leo pasa algo especial. Cuando arranca la temporada creemos que está más motivado que la anterior pero es más complicado que las anteriores. Hace diez años que demuestra la clase de jugador que es. Este año volverá con la ambición de tener la posibilidad de llegar más lejos en 'Champions'", auguró.

Sobre Claudio Bravo y su continuidad en el Club

Mascherano ha señalado su voluntad y deseo de que su compañero Claudio Bravo se quede en la disciplina blaugrana pues le ve una pieza "muy importante", aunque sobre los rumores que apuntan a su salida hacia el Manchester City comentó "no saber nada" por parte del chileno y, que si hay algo de verdad, cree que lo tiene "bien guardado"."Sinceramente no ha dicho nada. Claudio está muy centrado en entrenar y ganar la Supercopa de España. Lo que pasará con él no lo sé, se lo tendrá bien guardado", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido señaló no saber "qué hay de verdad o mentira". "Si un compañero decide marcharse es porque cree que lo mejor es irse. Claudio estos dos años nos ha dado muchísimo y ojalá se quede porque es una pieza muy importante. Si su decisión es irse, lo entenderé", matizó en este sentido el argentino.

"Claudio es un grandísimo profesional y con mucha experiencia. Es una gran persona, que se ha comportado muy bien y lo veo totalmente normal, como siempre", arremetió al respecto sobre la importancia del guardameta en el equipo.

Por otro lado aseguró que no les compete a ellos decidir quién juega o no y que quiere seguir contando tanto con Bravo como con Ter Stegen. "Creo que no es una responsabilidad de los jugadores ir a hablar con los compañeros sobre si se deben quedar o no. Las decisiones de jugar las toma el entrenador. Los dos son grandísimos porteros y entrenan muy bien. Nosotros queremos que se queden los dos", manifestó.