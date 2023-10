Mariona Caldentey critica a Jorge Vilda: "No preparábamos lo suficiente los partidos"

La futbolista Mariona Caldentey, jugadora del Barcelona y de la selección española, ha hablado sobre la situación del equipo durante la etapa que Jorge Vilda estuvo al frente, que finalizó tras la consecución del Mundial de Australia y Nueva Zelanda por toda la polémica iniciada con el 'caso Rubiales'.

"Somos un grupo de jugadoras que llevamos mucho tiempo juntas compitiendo al más alto nivel y al final vas ganando"

La delantera carga contra el actual seleccionador de Marruecos en una entrevista en Catalunya Ràdio: "Es verdad que nosotras teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos, que tácticamente no teníamos los recursos que tendríamos que tener y aun así ganamos".

Caldentey explica el motivo por el que, a pesar de la escasa preparación, ganaban los partidos: "Somos un grupo de jugadoras que llevamos mucho tiempo juntas compitiendo al más alto nivel y al final vas ganando".

"No fueron semanas fáciles en Nueva Zelanda, no era una concentración normal. No era la situación ideal para ganar un Mundial. El fútbol es muy caprichoso: en la Eurocopa teníamos mejor equipo, mejores jugadoras, y nos quedamos fuera antes. Al Mundial tuvimos la suerte que se tiene que tener, contra Holanda, Suecia... los detalles", dice sobre la consecución del título mundial.

Vilda negó presiones a Jenni

Vilda fue desde 2015 y hasta el pasado 5 de septiembre técnico de la selección española. Unos días después de ganar el Mundial, fue destituido en el marco del escándalo por el beso de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, a la jugadora Jenni Hermoso durante las celebraciones de la victoria.

El exseleccionador de fútbol femenino negó ante el juez haber presionado a la futbolista del Pachuca para que dijera que consintió el beso que le dio Luis Rubiales.

Su periplo al frente de la selección española como entrenador no estuvo exento de polémicas, como cuando 15 jugadoras mandaron un e-mail a la Federación solicitando no ser convocadas.