Di María: "Si marco al Madrid no lo celebraré, no he olvidado lo que viví con la Décima"

CREE QUE EL PSG TIENE PLANTILLA PARA GANAR LA CHAMPIONS

El argentino afirma que si marca gol al Real Madrid no lo celebraría y además se pone como meta poder ganar la Champions. "No lo celebraré porque en el fondo de mi corazón no he olvidado lo que viví en el Madrid con la Décima. Fue inolvidable", dijo Di María.