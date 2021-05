Marcelo se libra de la mesa en las elecciones de Madrid pero se quedará en la Comunidad por si es llamado de urgencia

Marcelo, jugador del Real Madrid, cumplió con sus obligaciones como ciudadano en las elecciones a la Comunidad de Madrid y acudió sobre las 8:28 al Colegio Liceo Europeo de La Moraleja. Sin embargo, el defensa brasileño no ha tenido que quedarse en el colegio al presentarse el titular de la mesa.

Aun así, el lateral tendrá que quedarse un tiempo en la Comunidad de Madrid por si fuera convocado de urgencia, según informa 'Marca'. No obstante, la intención del Real Madrid es que el jugador viaje lo antes posible a Londres para estar disponible en el partido de vuelta de semifinales de Champions de mañana ante el Chelsea.

El Real Madrid y Marcelo habían intentado convencer a la Junta Electoral para que el jugador no fuera a la mesa electoral que le corresponde ya que el equipo blanco debía poner rumbo a Londres a las 10.30 horas para disputar mañana la vuelta de las semifinales de la Champions, sin embargo, no se entendió como una causa de fuerza mayor y no fue liberado.

El Real Madrid juega mañana a las 21h contra el Chelsea en Londres dónde se jugará el pase a la final de la Champions League en Estambul.

Marcelo ha tenido más protagonismo en las últimas semanas en el equipo blanco tras la lesión de Mendy que le ha tenido apartado varios partidos de los terrenos de juegos.