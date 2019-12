Maradona habla de sus problemas con las drogas: "Cuando yo tomaba cocaína no era nada, era un zombi"

Más información Las imágenes inéditas de la vida de Diego Maradona muestran las luces y sombras del futbolista

Maradona ha concedido una entrevista TyC Sports en la que ha sido muy sincero con su problema con las drogas. El exjugador argentino ha reconocido su problema y ha confesado que su hija fue uno de los principales motivos por los que decidió no volver a consumir. "Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma, contándome que Gianina cada vez que salía del colegio iba donde yo estaba en coma y me decía: "papá, quiero vivir lo que viviste con Dalma, quiero que te despiertes". Allí fue cuando dije que nunca más", ha confesado el exfutbolista.

El actual entrenador del Gimnasia de La Plata ha querido ser claro con los más jóvenes y ha alertado sobre los problemas que acarrean el consumo de estas sustancias. "A los chicos les digo ‘no a la droga’. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba farlopa no tenía nada, era un zombi. No la prueben”, ha explicado en su entrevista.

Además, Maradona ha negado que haya conocido al capo colombiano Pablo Escobar y ha hablado sobre su relación con el jugador del FC Barcelona Leo Messi. "Soy amigo de Leíto y no me enfrentaría jamás con él. Para mí Messi es tan ídolo como para mi hija es el Kun. Yo no critico a Messi", ha reconocido. El exfutbolista ha confesado además cuáles son sus futbolistas favoritos, resaltando las figuras de Alfredo Di Stéfano y Pelé.