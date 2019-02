El Manchester City arrolla al Burnley en la FA Cup y el Watford de Javi García sigue en la competición

El Manchester City ha accedido este sábado a los octavos de final de la Emirates FA Cup, gracias a su victoria por 5-0 sobre el Burnley en el grueso de una ronda de dieciseisavos en la que el Watford ha vencido a domicilio al Newcastle United (0-2), en un duelo con sabor español en ambos banquillos.

Así, los 'citizens' solventaron con facilidad esta eliminatoria a partido único. El delantero brasileño Gabriel Jesus inauguró el marcador a los 23 minutos, a pase de su compatriota Danilo, y los locales sentenciaron con dos tantos en la segunda parte, casi seguidos, de Bernardo Silva (min. 53) y de Kevin De Bruyne (min. 61).

El propio De Bruyne, que había asistido en el gol de Silva, propició el 4-0 con un centro potente desde la banda derecha y que Kevin Long desvió para marcar sin querer en propia puerta. En la recta final, el argentino Sergio Agüero rubricó la 'manita' al transformar un penalti que se había cometido sobre David Silva.

Inmersos en la lucha por el liderato de la Premier League, los pupilos de Pep Guardiola van firmes en todas las competiciones. Y es que recientemente obtuvieron un billete para disputar ante el Chelsea la final de la Copa de la Liga. Pero la guinda será, en febrero, con el inicio de los cruces desde octavos de final en la Liga de Campeones.

Mientras tanto, el duelo entre el técnico español Javi Gracia y su compatriota Rafa Benítez se decantó en favor del primero. Su equipo, el Watford, doblegó fuera de casa a 'las urracas' gracias a un tanto de Andre Gray, en el minuto 61 tras aprovechar una asistencia de Will Hughes, y una diana de Isaac Success en el 90'.

De los clubes con renombre, destacaron las clasificaciones del Derby County tras ganar al Accrington Stanley (0-1) y del Swansea tras golear al Gillingham FC (4-1). Por contra, habrá 'replay' en los cruces Portsmouth vs. Queens Park Rangers (1-1), Middlesbrough vs. Newport (1-1) y Brighton vs. West Brom (0-0).