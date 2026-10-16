FIFA mantiene la sanción a España por los cánticos racistas en el amistoso ante Egipto

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado el recurso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra la sanción que le impuso el órgano de disciplina por cánticos racistas de parte del público en el amistoso contra Egipto jugado el pasado 31 de marzo en el estadio Cornellá.

De esta forma, se mantiene la multa de 20.000 dólares y la clausura parcial, de al menos el 15% del aforo del estadio en el que juegue su próximo partido amistoso, que la Comisión de Disciplina de la FIFA impuso el pasado 4 de agosto.

Los hechos sancionados se remontan al pasado 31 de marzo, en un amistoso entre España y Egipto en Cornellá. Un sector de las gradas coreó en varias fases del partido el cántico "musulmán el que no bote es". Dicho cántico pudo escucharse a los diez minutos de la primera parte, y posteriormente en otro momentos del partido.

La megafonía del estadio solicitó al público evitar los cánticos xenófobos e irrespetuosos y, en el descanso, en el videomarcador de Cornellá se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

La Federación Española de Fútbol (RFEF) condenó lo sucedido en el amistoso ante Egito en Cornellá esa misma noche, subrayando que "la RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios".

La RFEF apelará al TAS

La Comisión de Apelación ha confirmado ahora esa resolución fijada por la Comisión de Disciplina de la FIFA, una resolución que se prevé que la RFEF recurra ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La RFEF, en las alegaciones al expediente que abrió la FIFA y que reiterará ahora antes el TAS, expuso que al partido asistieron 35.895 espectadores y que el cántico en cuestión fue entonado, presuntamente, solo por un grupo limitado de aficionados situados en los sectores 108, 109 y 110 del estadio, solo en dos ocasiones, y no fue secundado por el resto del público.

También argumentó que tras sus intervenciones, los intentos posteriores de repetir el cántico fueron recibidos con silbidos y abucheos por parte del resto del estadio y que no hubo ningún otro tipo de altercado: ni violencia, ni pancartas discriminatorias, ni pirotecnia, ni interrupciones del partido, ni quejas por parte del equipo egipcio o de los árbitros.