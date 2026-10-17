El Masters de Shanghái por fin tendrá un campeón español: Jódar y Davidovich hacen historia eliminando a Medvedev y Zverev

Ni Nadal, ni Alcaraz, hasta el momento, ni ningún tenista español fueron capaces de conquistar nunca el Masters 1.000 de Shanghái, algo a lo que han puesto fin este sábado 17 de octubre Rafael Jódar y Alejandro Davidovich, quienes han vencido en dos exhibiciones de tenis a Daniil Medvedev y Alexander Zverev (nº1 del mundo) respectivamente.

Jódar y Davidovich 'dan' el último Masters que le faltaba a España

El torneo chino era hasta este próximo domingo 18 de octubre el único Masters que todavía no había levantado ningún tenista español en la historia. Y sí, han tenido que ser Rafa Jódar, de 20 años y prácticamente recién aterrizado en el circuito, y un Davidovich que atraviesa por el mejor momento de su carrera los que han puesto fin a una 'maldición' que verá su fin este domingo.

Todo esto en un torneo en el que el máximo favorito para terminar con esta mala racha era Carlos Alcaraz, pero terminó cayendo ante Zizou Bergs en tercera ronda.

Jódar, primera final de Masters 1.000 y el más joven en hacerlo en Shanghái

Shanghái, que le había sido esquivo a los españoles, se ha convertido en el lugar en el que Rafa Jódar disputará su primera final de Masters 1.000, convirtiéndose además en el más joven en hacerlo en este torneo y siendo el primer tenista nacido en 2006 en llegar a una final de Masters. Lo más increíble del jugador de Leganés es que tendrá la oportunidad de ganar un Masters teniendo 'solo' un título ATP en su palmarés (Marrakech 2026) y habiendo perdido la final de Washington ante Fritz.

Su rival será Davidovich, que venció a nada más y nada menos que al número 1 del mundo Alexander Zverev en un partido sobresaliente del malagueño. En el caso de 'Foki' será su segunda final de Masters tras la disputada en Montecarlo 2022, donde perdió ante el griego Stefanos Tsitsipas.