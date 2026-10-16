Hallan muerto en Francia a Hyron Andrews, un jugador sudafricano de rugby de 31 años

Luto y consternación en el mundo del rugby. Hyron Andrews, jugador sudafricano de rugby de los Leones de Johanesburgo, ha sido hallado sin vida en la ducha de su habitación en un hotel en la Isla de Ré, al oeste de Francia. La Fiscalía de la Rochelle ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del jugador de 31 años, para lo que se prevé se practicará una autopsia.

El jugador fallecido, cuya identidad no había sido confirmada en un primer momento, se encontraba en Francia para disputar un partido de la Champions Cup ante Stade Rochelais.

El equipo francés, rival este sábado de los Leones de Johanesburgo, lamentó la repentina y trágica muerte de Hyron Andrews.

"Todos nuestros pensamientos para los seres queridos de Hyron Andrews. Que se le rinda un hermoso homenaje este sábado en el estadio", indicaba Stade Rochelais en su cuenta de X, antiguo Twitter.

El partido se jugará este sábado en memoria de Hyron Andrews

Stade Rochelais ha emitido un comunicado oficial en el que envía "sus más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo, personal y a toda la familia de los Lions".

El club francés, en el citado comunicado, confirma que el partido entre Stade Rochelais y Johannesburgo Lions se jugará este sábado.

"Para honrar la memoria de su compañero y por respeto al Stade Rochelais y a sus aficionados, los jugadores y el cuerpo técnico de los Lions han decidido, a pesar de las circunstancias, disputar este partido. De acuerdo con Lions Rugby y EPCR, y de acuerdo con el deseo expresado por el club sudafricano, se ha decidido que el partido se celebrará según lo previsto este sábado 17 de octubre de 2026 a las 18:30 en el Stade Marcel Deflandre", informa el club francés.

"Se guardará un minuto de homenaje antes del inicio del partido. El Stade Rochelais invita a sus seguidores a unirse a este momento de reflexión con el mayor respeto", indica el club de rugby francés.

Según informa la Agencia France-Presse (AFP), el segunda línea sudafricano de 31 años fue encontrado en parada cardiorrespiratoria.

La Unión Sudafricana de Rugby lamenta la muerte de Hyron Andrews

La Unión Sudafricana de Rugby emitió un comunicado este viernes lamentando la muerte de Hyron Andrews, quien también había jugado para los KZN Sharks y Sale Sharks en Inglaterra.

Mark Alexander, presidente de la Unión Sudafricana de Rugby, calificó de "noticia terrible y angustiosa" la muerte de Hyron Andrews.

"Esta es una noticia terrible y angustiosa; nuestro corazón está con la familia de Hyron y con toda la comunidad de rugby de los Lions. No hay palabras que expresen adecuadamente nuestro shock y la profunda empatía que sentimos por su esposa Maighlin, y por su familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos en estos tiempos de inmenso dolor", indicó Mark Alexander.

"Hyron fue un miembro respetado de la comunidad del rugby cuya contribución al juego y el impacto en quienes le rodean serán recordados con gran cariño. Su prematura muerte es una pérdida devastadora, y compartimos el dolor de todos los que le conocieron y amaron. Los pensamientos y oraciones de toda la familia sudafricana del rugby están con Maighlin y con todos los que lloran su pérdida. Que encuentren fuerza, consuelo y paz en los recuerdos que compartieron con él y en el apoyo de quienes les rodean", afirma Mark Alexander, presidente de la Unión Sudafricana de Rugby.

Rudolf Straeuli, director ejecutivo de la Lions Rugby Company, señaló estar "destrozados por el fallecimiento de Hyron. No solo era un jugador de rugby talentoso, sino también un miembro querido de nuestra familia de los Lions, habiéndose unido recientemente a nosotros esta temporada".

"En nombre de nuestro presidente, el señor Altmann Allers, la junta directiva y todos en los Lions, expreso nuestras más profundas condolencias a Maiglin, sus hijos pequeños Hendrix y Emerson y a toda la familia Andrews. Estamos a su lado en su dolor y recordaremos a Hyron con gran afecto y respeto", indica Rudolf Straeuli en el comunicado de la Unión Sudafricana de Rugby.