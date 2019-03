Luis Enrique: "Neymar tiene un golpe... Si no le pongo, me asesina"

Ya no hay equipo débil o fácil, interesante

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado tras conocer que jugarán las semifinales de la Copa del Rey contra el Valencia CF, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en Mestalla, que será una eliminatoria "complicada" a tenor del precedente de este año contra el equipo valencianista.

"Cualquier rival nos complicaría la vida, no puede ser de otra manera. Ya no hay equipo débil o fácil, interesante. Hemos perdido contra dos rivales y empatado contra el Valencia, indica claramente que será complicado", manifestó en rueda de prensa.

En la Liga, en partido de la primera vuelta disputado en Mestalla, el resultado fue de empate (1-1) con goles de Luis Suárez en el minuto 59 para el FC Barcelona y un postrero gol de Santi Mina (86') que igualó las cosas y firmó las tablas.

"Tenemos ganas de ver un buen partido y un Camp Nou lleno para apoyar a su equipo como siempre hace", ha afirmado en la rueda de prensa previa. Al mismo tiempo, sin embargo, ha puntualizado: "No será un partido definitivo. Independientemente de lo que pase, seguirá habiendo igualdad en la zona alta”.

"Los números y los resultados están allí, pero nos debemos olvidar de eso", ha comentado sobre los precedentes con los colchoneros. El técnico asegura que Neymar podrá jugar y restó importancia a sus molestias: “Neymar tiene un golpe. Lo imprudente sería no ponerlo… Si no le pongo, me asesina”.

El Atleti, un equipo físicamente fuerte

Con estos precedentes en mente, Luis Enrique aseguró que se debe mantener el mismo rendimiento. "Si no, el Atlético nos superará, es un equipo físicamente fuerte", ha dicho. En este sentido, el asturiano confía en que sus jugadores "serán intensos desde el inicio".

Aparte de llegar igualados a puntos (48), Barça y Atlético vienen de situaciones muy diferentes. Y es que los culés se han clasificado para las semifinales de la Copa del Rey, deshaciéndose del Athletic Club, mientras que los madrileños cayeron eliminados por el Celta.

"Aunque siempre preferimos jugar después de ganar, no será influyente en nuestro partido", ha asegurado en este sentido.