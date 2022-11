Luis Enrique: "Se han cumplido todos los objetivos"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha manifestado tras el empate de su equipo ante el Bayer Leverkusen en el BayArena (1-1) que al término de la fase de grupos de la Liga de Campeones han cumplido con "todos los objetivos" a excepción del empate ante los alemanes, en referencia a que son primeros de grupo, invictos y habiendo dado descanso a los jugadores más cargados de minutos.

"Se han cumplido todos los objetivos que quería, exceptuando el resultado porque me hubiera gustado ganar. El rival ha merecido mucho, ha tenido muchas ocasiones. Me quedo con haber dado minutos a jugadores que tienen menos, haber dado descanso a otros. No hemos visto el Barça que vemos cada semana pero objetivo cumplido, hemos pasado como primeros y hemos dado la cara en todos los partidos", celebró en rueda de prensa.

El técnico no valoró los siete posibles rivales del equipo para los octavos de final. "Eramos 32 y ahora quedamos 16, vamos a ver si estamos entre los mejores 8, 4 y 2 pero esta 'Champions' será larga así que queda mucho que cortar", auguró.

Preguntado por el equipo de los jugadores del filial, pues jugaron Samper, Kaptoum, Gumbau y Cámara, aseguró estar muy contento con ellos. "Esto es como un Máster en ESADE, más o menos. Imaginaros, para un jugador de Segunda B venir a jugar aquí contra uno de los mejores equipos de Europa y que mejor presión hace. Estoy muy contento, han estado a nivel y han dado la cara en todo momento, con cosas a mejorar", matizó.

"Marc ha estado espectacular, muy seguro y dando sensación de dominio. Un partido que le refuerza y además en su país", señaló sobre Marc-André Ter Stegen, que estuvo providencial en varias ocasiones y fue clave para obtener el empate, pues el Bayer Leverkusen dispuso de muchas más ocasiones que el Barça para ganar.

En cuanto a Neymar y su lesión en la sesión previa al partido se mostró cauto. "La noticia triste del entrenamiento de ayer fue esa lesión de Neymar. Vamos a ver su evolución y qué dicen los médicos cuando lleguemos a Barcelona. El objetivo es que se recupere bien, antes o después lo dictará su evolución y lo que digan los médicos", señaló.