El 'Kun' Agüero se marca como objetivo volver el próximo 21 de noviembre contra el Liverpool

"LA PRÓXIMA SEMANA QUIERO ENTRENAR YA CON MIS COMPAÑEROS"

Sergio 'Kun' Agüero, lesionado desde el pasado 9 de octubre, se ha marcado como objetivo regresar a los terrenos de juego en el partido del próximo 21 de noviembre en casa ante el Liverpool. "No creo que esté muy lejos (del regreso). Físicamente me siento bien y me he mantenido en forma durante mi lesión", dijo Agüero, máximo goleador esta temporada del City, en unas declaraciones que recoge la web del club.