El fichaje del Kun Agüero por el Barcelona está cerca de oficializarse. El delantero argentino ya ha aterrizado en la ciudad condal para pasar el reconocimiento médico con el club catalán.

A falta de que se cierre el acuerdo, Agüero compartiría delantera con su compatriota y amigo Leo Messi. Todo apunta a que el crack del Barça seguirá finalmente en el equipo tras la insistencia del Joan Laporta desde su regreso a la presidencia.

El Kun Agüero llega a Barcelona después de perder la final de Champions League ante el Chelsea. El argentino solo disfrutó de 15 minutos y no pudo lograr el gol que forzaba la prórroga. No pudo despedirse del Manchester City ganando la orejona.

La llegada del Kun facilita la continuidad de un Leo Messi que ya expresó su voluntad de irse a través de un burofax. La situación ha cambiado desde entonces, empezando por la directiva, después de la salida de Bartomeu.

El que no se sabe tampoco si seguirá es Ronald Koeman. El técnico holandés no tuvo pelos en la lengua a la hora de reconocer en rueda de prensa no haber sentido el apoyo del club en la última parte de la temporada.