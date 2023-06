Karim Benzema, en su despedida: "Nunca olvidaré al Madrid, pero es el momento de irme"

Karim Benzema ya es historia viva del Real Madrid. El francés se ha despedido del club de su vida en un acto organizado por la entidad madrileña en la Ciudad Real Madrid con la presencia de Florentino Pérez: "Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño", ha empezado en su alocución el francés.

"Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club: quería retirarme aquí, pero no ha sido así"

Karim ha explicado su adiós: "Nunca voy a olvidar al Real Madrid. Es imposible, es el mejor club de la historia. Pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia". No ha podido ser más sincero: "Quería terminar en el Real Madrid, pero a veces la vida te da otra oportunidad. Es una decisión muy difícil que he tomado con mi familia. Pero nunca olvidaré al Real Madrid". Así ha explicado el delantero francés su sorprendente adiós, que pilló por sorpresa al club y a los hinchas.

Palabras emotivas para Florentino Pérez, quien acudió a su casa a ficharle cuando tenía apenas 21 años: "Muchísimas gracias al Real Madrid. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir el sueño de niño gracias al presi. Cuando te vi dije: 'Es el hombre que ha traído a Ronaldo y a Zidane'. Es increíble. Hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Lo más importante para mí es que todo lo que he ganado lo he disfrutado como un niño. Como dije en mi presentación: 'Uno, dos y tres ¡hala Madrid!".

También ha tenido un mensaje para Carlo Ancelotti y para la afición del Madrid: "Gracias también a Ancelotti, que me dio su confianza desde el inicio. He aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club. Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero no ha sido así. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad".

Florentino, emocionado

El francés ha sido ovacionado antes de recibir la entrega de la insignia de oro y brillantes del Real Madrid de mano de un Florentino Pérez visiblemente emocionado por la marcha de su jugador fetiche:"Hoy es un día muy difícil para mí, en el que me vienen a la memoria recuerdos y emociones vividas en los últimos 14 años", ha dicho el mandatario.

"Desde el anuncio de la despedida de Karim, he visto una enorme sensación de tristeza en los madridistas y en los aficionados al fútbol que se han emocionado con la magia de un futbolista como Karim [...] Querido Karim, te has convertido en uno de los mejores de todos los tiempos", ha dicho Pérez.

El presidente blanco se ha explayado: "Te hemos visto hacer cosas increíbles con nuestro escudo en todos los lugares del mundo. Y eso no lo olvidaremos jamás ningún madridista. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en un símbolo y en una de nuestras grandes leyendas. Con tu forma de entender el fútbol, tus goles... Has conseguido emocionarnos. Has sido y eres un futbolista diferente. Algunos tardaron en entenderte...".

Florentino asegura que Benzema ha sido todo un ejemplo: "Has defendido los valores del Madrid. Has sido un ejemplo en todo. Hoy dejas el Madrid con el cariño de todo el mundo [...] Aquí has superado muchos obstáculos. Has sabido superar la presión de lo que es jugar en el mejor club del mundo".

'No sabría poner un pero'

"Querido Karim, hoy también es un día para ser feliz. Pasas a la historia del Madrid como uno de los grandes mitos. Lo has conseguido todo, pero también nos quedamos con el cómo. Nadie ha ganado más que tu en el Real Madrid", ha asegurado Pérez.

Destaca asimismo la actitud intachable del jugador: "Pones fin a tu etapa en el Real Madrid siendo Balón de Oro. Queridos amigos, hoy se va uno de los futbolistas más increíbles de nuestra historia. Karim, has sido un ejemplo de comportamiento y de profesionalidad en nuestro club. Como presidente te tengo que decir que, en todos estos años, no sabría ponerte un 'pero' en tu conducta. Te has ganado el derecho a decidir tu destino. Un futuro que sólo a ti te pertenece y nosotros debemos respetarlo"

"Benzema, eres un ejemplo para todos los niños, jueguen al fútbol o no. Te has ganado el derecho a elegir tu destino. Nosotros solo podemos respetarlo. Gracias, Karim, por esta historia de amor al fútbol que ya hemos vivido juntos y que ya es eterna", ha finalizado Florentino Pérez su discurso.

Rumbo a Arabia Saudí

Benzema ha valorado durante las últimas semanas la opción de cumplir el año de contrato que le restaba en el Real Madrid o pasar a jugar a sus 35 años en una liga de menor potencial como la árabe, que será su destino a cambio de una oferta millonaria que mejoraba ostensiblemente su ficha en el equipo blanco.

En la mañana del domingo comunicó a su entrenador Carlo Ancelotti y a sus compañeros la decisión que había tomado. El club no le puso problemas y respeta el deseo de Benzema de poner fin a una larga etapa de catorce años en el Real Madrid.

Los 25 trofeos conquistados por Karim han estado en el acto en la ciudad deportiva y el francés se ha despedido de los aficionados del Real Madrid con unas palabras y sin responder a preguntas de medios de comunicación. El futbolista pondría rumbo a Arabia Saudí.