La pulla del Barcelona a Messi tras su fichaje por el Inter de Miami

El Barcelona ha indicado este miércoles que Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, "trasladó" al presidente del club, Joan Laporta, "la decisión del jugador" de fichar por el Inter de Miami "pese a tener una propuesta" en firme "ante la voluntad expresada" tanto por el club culé como por el propio delantero argentino "de volver a vestir de azulgrana".

"El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años", ha señalado la entidad azulgrana en un comunicado después de conocerse el fichaje de Leo Messi por el equipo de Florida.

Homenaje al futbolista

"Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça", ha concluido la nota de prensa de la entidad blaugrana.

Leo Messi permaneció durante 17 temporadas en la entidad azulgrana, donde jugó 839 partidos y 711 goles. Además logró 41 títulos y se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barça; el jugador extranjero con más partidos en la historia del club; así como el máximo goleador y el máximo asistente de la historia de la Liga, entre otras distinciones.

El argentino confirmó en una entrevista conjunta a Sport y Mundo Deportivo su decisión de jugar en el Inter de Miami: "Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", indica Leo Messi en una entrevista conjunta a Sport y Mundo Deportivo.

"No quería volver a estar otra vez en la misma situación, esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro"

El argentino ha reconocido que tuvo una oferta de otro club europeo, pero que era volver al Barcelona o irse de Europa: "La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad", admitió Messi.

El delantero de Rosario también admitió que no quería que se repitiera lo que vivió en Barcelona antes de verse obligado a salir rumbo al PSG: "Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse", analiza Leo Messi.

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça", ha reconocido Leo.

Apple, Adidas y la propia MLS

Lo cierto es que Apple, Adidas y la propia MLS han jugado un papel fundamental en las negociaciones para que Leo Messi llegue a Miami. En un reportaje publicado en la noche del martes al miércoles, el portal The Athletic, referencia del periodismo deportivo en Estados Unidos, desveló algunas de las claves que habrían decantado al argentino por el club de David Beckham en lugar de Arabia Saudí o un regreso al Barcelona.

Así, la MLS y Apple han puesto sobre la mesa ofrecer a Messi una parte de los beneficios generados por los nuevos suscriptores del servicio de 'streaming' MLS Season Pass de Apple TV+. En paralelo, este martes Apple TV+ anunció una serie documental de cuatro episodios sobre Messi que se centrará en su recorrido por los Mundiales de la FIFA.

Por otro lado, Adidas, un patrocinador de Messi desde que era muy joven, también ha ofrecido compartir con el jugador una parte de los beneficios derivados de su llegada a la MLS en venta de 'merchandasing'. Adidas es un espónsor muy importante de la MLS y viste a las 29 franquicias de la liga.