Koke: "La Champions siempre ilusiona, ya seas el organizador de la final o no"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección ha reconocido la "ilusión" que siempre genera la Liga de Campeones, con independencia de si la final se celebra en tu estadio, antes del encuentro contra el Monaco, en el que será el debut del equipo madrileño en la máxima competición internacional.

"Siempre ilusiona la 'Champions League', ya seas el organizador de la final o no. Para el club, organizarla es algo increíble porque hace dos o tres años lo veíamos casi imposible, pero ahora con el Wanda es diferente. Tenemos que mirar en el día a día y el día importante es mañana. Primero tenemos que pasar la fase de grupos y vamos a ir a por ello", expresó.

El Atlético disputará este martes ante el Monaco, en el Estadio Luis II del principado monegasco, su primer partido del grupo A de la fase de grupos de la 'Champions'. Borussia Dortmund y Brujas jugarán al mismo tiempo el otro partido del grupo.

Tras un mal inicio en LaLiga (cinco puntos de 12 posibles), la competición europea puede ser un acicate para mejorar el rendimiento del club colchonero.

"No hemos tenido la fortuna de sacar los puntos que hemos querido sacar en Liga, pero vamos a seguir trabajando en el día a día. Tenemos un partido en Mónaco y queremos sacar lo mejor de cada uno para ganarlo", comentó.

No obstante, el Atlético regresa a la Liga de Campeones tras la sorprendente caída del año pasado en la fase de grupos. Entonces, tras no ganar al modesto Qarabag azerí en los dos encuentros, quedaron terceros (yendo a la Liga Europa que ganaron) por detrás de la Roma y el Chelsea.

"No hemos hablado de la falta de gol del año pasado en 'Champions', cuando contra el Qarabag no hicimos buenos partidos. Me preocuparía más la falta de ocasiones. El otro día tuvimos muchísimas ocasiones y el portero del Eibar -Marko Dmitrovic- hizo un gran partido, y por eso no entraron los goles. Tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles para pasar la fase de grupos", puntualizó.

Cuestionado por dónde se encuentra más a gusto sobre el campo, Koke no prioriza ninguna posición.

"El míster sabe que puedo jugar por dentro y por fuera. Habrá partidos para jugar en cada puesto. En la posicion en la que me ponga el entrenador lo daré todo", explicó.