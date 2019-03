Kobe Bryant: "Quiero acabar mi carrera en el Barça con Gasol"

El jugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant ha visitado a la plantilla del FC Barcelona, club del que es seguidor, y ha presenciado el segundo entrenamiento del equipo en tierras americanas, tras el que ha asegurado que adora "ver jugar a Messi, Iniesta y a todo el grupo".

La estrella de los Lakers no ha perdido detalle de la sesión, que tuvo lugar en las instalaciones de Los Angeles Galaxy y de la federación americana de fútbol y que sirve como preparación para el primer partido de la International Champions Cup, precisamente ante el conjunto angelino.

"Hace más de diez años que sigo al equipo", indicó Bryant, al que su excompañero en los Lakers Pau Gasol le contagió su barcelonismo. Bryant se ha fotografiado con los jugadores, las copas del triplete y con el exazulgrana Juliano Belletti.

Tras bromear con un futuro como culé, ha charlado con representantes azulgranas como Albert Soler y Juanjo Castillo. "¿Qué sabes de Pau (Gasol)?", le ha preguntado Juanjo Castillo.

Kobe, en perfecto castellano, respondía que sigue en contacto con el pívot de los Chicago Bulls. Después ha disfrutado de la oportunidad de ver a al equipo de fútbol de su hija, el Mamba Team, entrenado para la ocasión por Unzúe y Rafael Pol, del cuerpo técnico del Barça.

"Nunca he estado en un partido en el Camp Nou, y Pau me suele enviar mensajes insistiendo para que vaya. Es algo que tengo pendiente y me hace mucha ilusión", confesó.

Kobe Bryant reafirmó su interés por el equipo campeón de la liga de España y dijo que entre sus objetivos cuando se retire de la NBA es jugar en el Barcelona de baloncesto junto a Pau Gasol, al menos un año. En la actualidad Bryant tiene contrato con la franquicia angelina hasta que concluya la temporada 2015.2016.