Keylor Navas: "No estamos de diez, podemos mejorar"

Keylor Navas no cree que pueda calificarse al conjunto blanco con un "10" porque deben "mejorar muchas cosas", en un ejercicio de autocrítica de cara a la recta final de la temporada, en la que se resiste a dar por perdido el Campeonato Nacional de Liga.

Keylor, autocrítico con el Madrid

"No creo que estemos de diez, siempre hay cosas que podemos mejorar. Es cierto que estamos haciendo muy buen trabajo, todos nos esforzamos, pero todavía falta. Lo perfecto no existe", apuntilló el cancerbero del Real Madrid en un acto publicitario.

Cuestionado por la importancia de algunos jugadores, el meta costarricense recordó que "esto es un deporte de conjunto". "Aquí no juega solo uno. Si a mí me pones solo en la portería contra 11, seguramente me hagan muchos goles. Con mis compañeros es todo más fácil", añadió Keylor.

Con dignidad y sin rendirse en la liga

En relación a la Liga, el centroamericano pidió seguir jugando "con dignidad". "Tenemos que seguir con dignidad porque representamos un escudo muy importante. Debemos pelear hasta el final y no vamos a bajar los brazos", explicó el meta, que señaló la segunda parte ante el Celta como "el camino a seguir". "Es complicado ganar la Liga, pero tenemos que tener orgullo por la camiseta que llevamos", añadió.

Además, en otras cuestiones, el 'tico' reconoció que el fútbol es su vida y que está obsesionado por corregir sus fallos. "Es algo muy importante en mi vida. Siempre estudio mis actuaciones después de los partidos cuando llego a casa. Veo lo malo para corregirlo y luego afrontar otras situaciones con más experiencia", señaló.

En la Champions, mentalidad ganadora

Por último, Keylor Navas dijo que no piensa en ningún rival en concreto para los cuartos de la 'Champions' y cree que no deben cambiar la "mentalidad ganadora". Además, en relación a su selección, confía que puedan pelear por lo máximo en la Copa América. "Ojalá, ¿por qué no soñar con la final?",