Keylor Navas: "Después de nadar contra corriente, uno sale más fuerte"

"No la he tenido fácil en ningún lugar al que he ido porque como se dice 'ya el pescado estaba vendido' y había que nadar contra corriente, pero cuando uno nada contra la corriente uno sale más fuerte", declaró Keylor Navas en una conferencia de prensa en la víspera del amistoso de Costa Rica en casa ante Sudáfrica.

El guardameta respondió así a una pregunta acerca del año que tuvo que esperar en el banquillo para ser titular en el Real Madrid, situación similar que vivió en el Levante, donde militó dos temporadas antes de dar el salto al club blanco.

"Muchas veces uno llega a un lugar donde hay personas que estaban antes y tienen mucha trayectoria y ahí es donde uno tiene que trabajar y poco a poco ir escalando para ganarse la oportunidad", afirmó. Y agregó: "he tenido la dicha de esperar solo un año para tener la oportunidad porque otras personas han tenido que esperar más. Dios me ha preparado para que en los momentos indicados esté en el mejor nivel físico y mental", dijo.

Espera estar "muchos años" de blanco

En el cierre del mercado de fichajes Navas estuvo a punto de ser vendido al Manchester United en una operación que pretendía traer al Real Madrid al guardameta español David De Gea, sin embargo la negociación se cayó en el último minuto. El costarricense comentó que está "feliz" y "tranquilo" en el Real Madrid donde espera permanecer "muchos años" a base de "esfuerzo".

"Gracias a Dios estoy haciendo un buen trabajo. He trabajado durante mucho tiempo para aprovechar las oportunidades cuando llegan. Nunca salgo a la cancha pensando en hacer las cosas bien para que alguien me vea. El fútbol es mi trabajo y mi pasión", declaró.

Navas espera que el buen nivel que ha mostrado en la Liga Española también ayude a su selección en los amistosos de mañana ante Sudáfrica y del próximo martes ante Estados Unidos, en los que será titular y capitán por primera vez, según anunció hoy el seleccionador Óscar Ramírez.

Camino a Rusia 2018

El portero afirmó que es "un gran orgullo" y se siente preparado para ser el capitán de un "grupo unido y fácil de liderar" por la calidad humana y futbolística de sus compañeros. Expresó que siempre le ha gustado jugar con la selección y que está dispuesto a hacerlo ante cualquier rival, siempre que el cuerpo técnico considere necesaria su convocatoria, ya sea para partidos amistosos u oficiales. "Siempre que he estado bien de salud he venido a la selección y soy feliz. Cuando he venido he dado todo por mi país. Cada partido de la selección es una motivación", aseveró.

Sobre la eliminatoria mundialista hacia Rusia 2018, en la que Costa Rica iniciará su andadura en noviembre próximo, Navas dijo que su selección tiene un grupo sólido y de mucha calidad para lograr la clasificación. "Vamos a preocuparnos por nuestro trabajo, estar bien sólidos atrás y hacer lo que nos ayude a llegar al Mundial. No queremos premios individuales sino el grupal, que es el de clasificar", manifestó.