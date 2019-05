La Juventus desmiente contactos con Guardiola: "Ni siquiera hemos pensado en él"

Guardiola seguirá en Inglaterra. El director deportivo de la Juventus de Turín confirmó a DAZN Italia que Pep Guardiola no es el entrenador que está buscando el club de Turín. "Entiendo que este mundo es un poco extraño en este momento, pero no hemos tenido contacto, ni siquiera hemos pensado en él, porque además está bajo contrato y por mil otros motivos. Me parece muy extraño todo esto pero este es nuestro mundo. Lo aceptamos y nada más", explicó.

La semana pasada, la agencia italiana de noticias AGI publicó los datos del supuesto contrato de Guardiola con la Juventus, incluso apostando a que firmaría el 4 de junio y que diez días después sería presentado. Ahora, con la opción de Pep descartada, el club trabaja para elegir quién sustituirá a Maximiliano Allegri.

"Tenemos ideas claras sobre el entrenador, ya lo hemos dicho. Estamos haciendo nuestras evaluaciones, todavía hay muchas competiciones en progreso... Hasta que todas las competiciones terminen, me parece correcto permanecer en esta situación, también por respeto a todos", sentenció Paratici.