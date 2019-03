La Juventus derrota al Atalanta y se mantiene líder de la Serie A

La Juventus se impuso con solidez en el campo del Atalanta (2-0) gracias a los goles de Andrea Barzagli y del gabonés Mario Lemina y confirmó su liderato con tres puntos de distancia sobre el Nápoles, segundo, y prolongando además la racha de imbatibilidad de su arquero, Gianluigi Buffon, a nueve partidos.

El conjunto turinés, que necesitaba reaccionar tras la última derrota contra el Inter en Copa Italia, empezó el encuentro con gran concentración y se fue al descanso por delante 1-0 gracias a un tanto de Andrea Barzagli en el minuto 24. Los 'bianconeri' dominaron el juego y no concedieron ocasiones a un Atalanta que no gana desde el pasado once de diciembre.

En la segunda mitad, la Juventus gestionó el ritmo y sentenció el duelo en la recta final por medio del gabonés Mario Lemina, que salió desde el banquillo y marcó un gran gol tras regatear a dos defensas rivales. Se trata de la vigésima victoria liguera para el Juventus, que recupera el liderato en solitario, con tres puntos de ventaja sobre el Nápoles.

Además, Gianluigi Buffon llegó a 842 minutos sin encajar goles y se convirtió en el tercer arquero de la historia de la Serie A por racha de imbatibilidad, detrás de Dino Zoff y Sebastiano Rossi.