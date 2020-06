La Justicia argentina pone en libertad a las 30 personas detenidas durante los disturbios en Buenos Aires

La Justicia argentina pone en libertad a las 30 personas que fueron detenidas el sábado en Buenos Aires por "atentado y resistencia a la autoridad" durante los disturbios a las afueras del estadio de River Plate, cuando se iba a disputar la final, vuelta, de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires informaron que los 30 imputados quedaron libres tras tomarles declaración y por no presentar antecedentes penales.

Sin embargo, pesa sobre ellos una medida cautelar de no poder acercarse a un radio no menor de 500 metros al estadio Monumental hasta que dure su proceso penal. Si no cumplen con esta restricción, "inmediatamente se les revocará la libertad y serán nuevamente detenidos", expresaron las fuentes.

El proceso está dirigido por la fiscal Adriana Bellavigna, que acusa a los ahora liberados de "atentado y resistencia a la autoridad" y la medida cautelar fue homologada por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la capital argentina.

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, que se iba a celebrar el sábado en el estadio de River Plate, fue aplazado para el domingo por la Conmebol debido a los ataques que hinchas millonarios propinaron a los jugadores de Boca Juniors cuando llegaban en el autobús, lo que dejó varios futbolistas heridos.

Además, en los alrededores del estadio -donde como en el partido de ida, en la Bombonera de Boca solo entraba público local- se registraron numerosos incidentes entre manifestantes y la policía desplegada en el lugar, que culminaron con una treintena de detenidos.

Boca solicitó hoy formalmente a la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) la suspensión del encuentro, al considerar que ha de disputarse en condiciones "de igualdad", y pidió aplicar una sanción a River Plate.

Finalmente, el presidente del organismo del fútbol continental, Alejandro Domínguez, confirmó que la segunda final de la Copa Libertadores se pospone todavía sin fecha porque "no están garantizadas las condiciones de igualdad entre ambos equipos".