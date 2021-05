Un jugador se retira del fútbol después de que un rival se burlase de sus intentos de suicidio en medio de un partido

Escándalo en el fútbol escocés después de un atípico pero preocupante incidente que se produjo en el partido que enfrentaba al Stenhousemuir y el Albion Rovers de la segunda división escocesa.

Jonathan Tiffoney, jugador del Stenhousemuir, conocía los problemas de salud mental por los que había pasado su rival, David Cox, en los últimos años, y decidió utilizarlos en su contra, y eso que David Cox estaba en el banquillo.

Al parecer, Cox, había intentado suicidarse en el pasado y Tiffoney le dijo en medio de la segunda parte que debería de haberlo hecho bien la primera vez que intentó suicidarse, según ha desvelado David Cox en un vídeo que circula en redes sociales.

David Cox decidió abandonar el partido y tras este quiso explicarse: "Algunas personas pueden pensar que no es gran cosa, pero estoy harto de escucharlo. No me pagan lo suficiente por eso. Si me hubieran sacado a jugar, probablemente le habría roto las piernas deliberadamente. Traté de hablar con los árbitros al respecto, pero no quisieron saber nada porque no lo escucharon", aseguró.

Al parecer, no es la primera vez que le ocurre algo parecido a Cox, por lo que ha decidido dejar el fútbol: "Ya terminé. Si no, sigo jugando y voy a golpear a alguien, lo cual no es bueno y acabaré yo siendo el malo". Su club, el Albion Rovers ha emitido un comunicado apoyando a su jugador.

Tiffaney, por su parte, ha declarado que es mentira: "Nunca atacaría a otro jugador por su salud mental o su bienestar".