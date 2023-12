Joana Sanz borra su perfil de Instagram antes del juicio contra Dani Alves

Joana Sanz ha sorprendido a sus miles de seguidores con una drástica decisión. La modelo canaria ha borrado su cuenta de Instagram justo cuando se va a cumplir un año del ingreso en prisión de Dani Alves, acusado de haber violado a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. En una de sus últimas publicaciones, Joana Sanz dejaba un mensaje que resumía el complicado año que ha pasado: "A los que nos tocó ser fuertes este año, que en el 2024 nos toque ser felices".

A día de hoy ya no existe el perfil de Joana Sanz en Instagram y la tratar de acceder al mismo se avisa de que "esta página no está disponible" y que "es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página". Algunos medios aseguran que Joana Sanz, antes de eliminar su perfil de IG, habría compartido un vídeo de otra cuenta de Instagram en el que se hace una defensa del amor verdadero y la importancia de proteger y cuidar "a la persona de tu vida". Un mensaje que muchos han interpretado tiene como destinatario a Dani Alves, en prisión desde el pasado mes de enero y que el febrero será juzgado por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal.

El vídeo supuestamente compartido por Joana Sanz dice lo siguiente:

"Yo creo que el amor de antes no existe, porque hemos preferido el falso amor. El estar con mucha gente porque solo así se vive la vida. No luchar por nadie porque ahí fuera hay 100 personas más. Tenemos compromiso con el trabajo, con los amigos, pero no con las personas que queremos por eso, porque siempre hay otras opciones. Sin darnos cuenta de que, cada vez, te sientes menos especial, porque vas de historia en historia y todas con el mismo final. Por eso, si crees que has conocido a la persona de tu vida, no la cagues, porque por muchas historias que vivas, por la que tienes que luchar es por la que te mueve. Y, si ya has conocido a esa persona, ve a muerte, porque así es como se quiere, porque es por lo que merece la pena vivir y porque ya sabes que yo es lo que haría".

Ya hay fecha para el juicio contra Dani Alves

El horizonte de Dani Alves se debe resolver el próximo mes de febrero, fecha que la Audiencia de Barcelona ha fijado para la celebración del juicio contra el jugador brasileño. En concreto, el exjugador de Pumas se sentará en el banquillo entre los días 5 y 7 de febrero y se expone a una pena que puede ir entre los 8 y los 12 años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal.

La acusación particular ha solicitado una condena de 12 años de cárcel para Dani Alves y una indemnización de 150.000 euros para su presunta víctima, quien ha negado ningún acuerdo con el jugador ni haber renunciado a dicha indemnización. Por su parte, la Fiscalía de Barcelona solicitó 9 años de prisión para el defensa brasileño y una indemnización de 150.000 euros.

La propia Fiscalía fue muy contundente en su escrito de acusación y a la hora de establecer lo ocurrido en el reservado 'Moet' de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. El escrito fiscal habla de "angustia y terror" en la joven y, ante la "actitud violenta" que mostraba el futbolista, (la joven) "se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a sentir que le faltaba el aire dada la situación de angustia y terror ante lo que estaba viviendo".

El pasado 14 de noviembre la Audiencia de Barcelona decidía mandar a juicio a Dani Alves tras concluir que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentaban suficientes indicios para enviarle a juicio por un delito de agresión sexual. La jueza que ha instruido el caso concluyó también que había indicios suficientes de que el exfutbolista pudo cometer una agresión sexual con acceso carnal, detallando que Dani Alves abofeteó y la penetró "de manera violenta" a la joven.