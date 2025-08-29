Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Estos gimnastas chinos han cambiado los pabellones por el escenario, ofreciendo a sus asistentes la posibilidad de ver el espectáculo de la única agrupación acrobática de China.

Entre sus más de 30 protagonistas, se encuentran deportistas olímpicos, algunos incluso que han conseguido colgarse una medalla; y artistas recién llegados del Circo del Sol.

"Tenemos medallistas olímpicos y personalidades con muchísimos premios", reconoce Victoria Rojas, Road Manager de la compañía.

Ambos mundos comparten muchas cosas. Algunos de los atletas combinan la actuación con la competición, por lo que deben adoptar sus rutinas para realizar el show, que trata sobre como el hada Fénix decide salvar a un niño que salta al mar y se lo lleva a conocer el mundo marino.

Allí visitan el palacio de la fantasía y descubren todas sus sorpresas. Todo se tuerce cuando el mal decide conquistar el reino con el fin de apoderarse y controlar al hada Fénix.

El riesgo es el principal protagonista del gran circo acrobático de China, pero no es lo único. Los artistas deslumbran al público, llevando el físico al límite, por eso tienen "un fisioterapeuta que es el que va un poquito arreglando todo eso que va sucediendo durante la gira", aseguraba Victoria.

Fechas y horarios

El show lleva en el Teatro Gran Vía desde el pasado 27 de agosto y estará hasta el 7 de septiembre con funciones de miércoles a domingo. De miércoles a viernes, un solo pase a las 20:00 horas de la tarde. Los sábados duplican el trabajo, con pases a las 17:00 y a las 20:00. Y los domingos, un solo pase a las 17:00.

A excepción de los días 4 y 5 de septiembre, que ofrecerán su función en un único pase a las 21:00 horas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com