Jennifer Hermoso se sincera: "He recibido amenazas, contarlo me está haciendo mucho daño"

Han pasado dos meses y medio desde que Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, besara en la boca a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas de la final del Mundial de Fútbol Femenino en la que España se impuso 1-0 a Inglaterra y se hizo con el primer Mundial de su historia.

Lo que pasó después todos lo sabemos, un terremoto de declaraciones, comunicados, ceses, debates de tv... Ahora, con la reestructuración que está viviendo la RFEF y el nivelazo que está mostrando la Selección Femenina estamos empezando a hablar de fútbol. Por fin.

Sin embargo, las aguas van volviendo a su cauce y ahora, Jennifer Hermoso ha repasado lo que sucedió tras la final: 'vacaciones' en Ibiza, comunicados... "He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", empezó diciendo la futbolista madrileña en una entrevista con la revista 'GQ'.

A la futbolista, ahora jugadora del Pachuca mexicano, no le hace mucha gracia recordar lo que ocurrió pero incide en la figura y en la importancia de la salud mental para afrontar episodios como este: "Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo... Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol".

Hermoso, que se define como una chica "muy familiar", no quiso perder la oportunidad de reivindicar y aclarar las peticiones de las futbolistas para mejorar sus condiciones, algo que ha generado polémica en determinados sectores de la sociedad.

"Creo que muchas de nosotras hemos sido más conscientes de lo que realmente significa la palabra 'feminismo'. Nosotras, en el fútbol, hemos vivido en primera persona la lucha por la igualdad. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino. Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo", reconoce Jenni Hermoso.

Las últimas semanas están siendo muy positivas para la Selección y para la jugadora, que volvió a jugar con España el pasado 27 de octubre ante Italia marcando además el gol que le dio los tres puntos en el minuto 89.