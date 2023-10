Albert Luque, sobre Jennifer Hermoso: "No se merece nada por la poca humanidad que tiene"

El caso Rubiales sigue acaparando la atención mediática y los titulares de muchos medios. Al carrusel de declaraciones ante el juez hay que añadir la noticia que publica este jueves el diario El Mundo y en la que se desvela una conversación por whatsapp entre Albert Luque, exdirector deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y una amiga íntima de Jenni Hermoso.

Albert Luque, imputado por el juez por un posible delito de coacciones junto a Jorge Vilda y Rubén Rivera, viajó a Ibiza para tratar de convencer a la delantera del Pachuca para que declarara que sí hubo consentimiento en el beso de Rubiales tras la final del Mundial.

"Me parece tan injusto, tan injusto, lo que se le está haciendo a Luis (Rubiales). Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni... Tan poca empatía y humanidad... Un simple gesto quitarle a una persona un marrón más grande de su vida", le escribe Albert Luque a la amiga de Jennifer Hermoso.

"No se merece nada por la poca humanidad que tiene..."

El exdirector deportivo de la RFEF añade que la jugadora "sabe que hay mala fe cero" y le acusa de haberse "subido al carro de matar" a Rubiales.

Albert Luque recrimina que Jennifer Hermoso no reciba "al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos..."

"Solo le deseo en la vida que le devuelva lo que le está haciendo pagar a una persona injustamente. No se merece nada por la poca humanidad que tiene... Cada uno le da con el tiempo lo que se merece -sic-", asegura Albert Luque.

El diario El Mundo también desvela la respuesta de la amiga de Jenni Hermoso, quien asegura que el asunto "a mí personalmente se me escapa de las manos".

"La agencia de Jenni se encargó de emitir el comunicado. Mi función aquí era la de mantener la tranquilidad de Jenni en unos días de descanso que debía disfrutar después de todo lo vivido y conseguido. Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado pero esto se ha escapado tanto que a mí personalmente se me escapa de las manos", le responde la amiga de la jugadora a Albert Luque.

"Ella está en una situación muy difícil, como amigo la tienes que entender. No te dije que no se iba a pronunciar, te dije que su agencia se iba a encargar de esto", añade la amiga de la delantera.

"Te expliqué que no te vio porque estaba muy afectada por todo y la presión que tiene encima y que no quería que afectara a vuestra amistad. Me sorprenden tus palabras con lo de desearle el mal a Jenni cuando me dijiste que sois amigos de tanto tiempo y que no te posicionabas de parte de ninguno de los dos", finaliza la respuesta a Albert Luque.

Hay que recordar que el exdirector deportivo de la RFEF comparecerá en calidad de investigado ante el juez el próximo 16 de octubre. El magistrado que instruye el caso Rubiales le imputa un posible delito de coacciones, castigado con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel.