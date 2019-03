Javier Tebas: "Las esteladas son símbolos que defienden la destrucción de España"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que "respeta" la decisión que ha tomado la Delegación del Gobierno de prohibir las banderas 'esteladas' en la final de Copa de este próximo domingo en el Calderón, subrayando que es un partido de la Copa de España y que, "en este ámbito", son símbolos que "defienden la destrucción" de España y "no son libertad de expresión".

"En primer lugar, respeto la decisión de la Delegación del Gobierno. Hay que recordar que la Copa del Rey es un partido de Copa de España y que las esteladas en este tipo de partidos son símbolos que defienden la destrucción de España. Tiene su sentido que siendo Copa de España, y donde hay que preservar el orden público, sean símbolos prohibidos", dijo Tebas tras la presentación de XXV Torneo Nacional PAMESA LaLiga Promises.

Además, el dirigente manifestó que están "en el debate" de decir si las esteladas son o no "libertad de expresión" y que él piensa que, en el ámbito de la Copa del Rey, no lo son porque "llevan a una confrontación de España".

"Yo respeto que las esteladas estén en la calle o en partidos de la liga y no lo considero ningún problema, pero hay que ponerse en el ámbito de la Copa del Rey y creo que ahí sí es correcto que no estén", apuntó.

"Estamos hablando de una final que es Copa del Rey. En el estadio se van a juntar aficiones con diferencias en cuanto a este concepto, por lo que el símbolo de la estelada va en contra de la unidad de España y la Copa de España. Me parece lógico que no deban estar en el estadio porque considero que no es libertad de expresión en ese entorno. Podemos decir que es una pseudoprovocación y entiendo la decisión del Gobierno, pero también entiendo que en el Camp Nou no las prohíban", agregó.

De este modo, Tebas señaló que sospecha que "una parte" del estadio pitará el himno nacional, pero consideró que "cada vez más" hay una "gran mayoría" que "no pita". "En los estadios cuando se pita parece muchísimo, pero creo que cada vez hay más aficionados catalanes que les guste o no el mundo de España lo respetan. Los catalanes son personas muy educadas y tolerantes, y espero que el domingo el aficionado catalán sea tolerante", indicó.

Asimismo, el presidente de LaLiga explicó que no ha sido "invitado" por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para presenciar el partido "en directo" en el campo y que como es una final organizada por la federación es dicho organismo quien debe encargarse, junto a la Delegación del Gobierno, de la "seguridad". "He tenido la mala suerte de no ser invitado", aseveró.

Sobre la no asistencia al partido del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, el directivo señaló que "cada uno está en su derecho de tomar las decisiones que le parezcan bien para defender a su club". "Si así considera que están defendiendo al Barcelona pues que lo haga. Respeto la decisión del club, pero en este ámbito pienso que no es libertad de expresión", recalcó.

Finalmente, Javier Tebas declaró que en LaLiga no sólo "investigan" la última jornada, cargada de especulaciones, sino que analizan "cualquier rumor" que les llega por "mínimo" que sea. "Es la obligación de nuestra institución y la mayoría de las veces se archivan y no pasa nada. Tenemos que intentar que los 380 partidos del campeonato se jueguen al máximo nivel", finalizó.