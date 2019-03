Javier Tebas, sobre la condena a Leo Messi: "No creo que sea un delincuente"

"LE CREO CUANDO DICE QUE NO SABÍA NADA"

Javier Tebas, presidente de La Liga, se ha pronunciado sobre la sentencia a Leo Messi. El dirigente ha explicado que "no creo que Messi sea un delincuente". "Ha hecho algo que no está bien, pero ha aportado muchísimo a España. Y yo me creo a Leo Messi cuando dice que no sabe nada", ha añadido Tebas.