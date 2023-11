Inspección de trabajo en el Camp Nou tras las denuncias de varios trabajadores por sus condiciones

Las obras del Camp Nou siguen avanzando, pero esta misma semana el diario El Periódico sacaba a la luz las denuncias de varios trabajadores -la mayoría inmigrantes- sobre sus condiciones laborales. En el reportaje del citado diario algunos trabajadores denuncian jornadas laborales por encima de las ocho horas estipuladas y sueldos que a veces superan por poco los 4 euros la hora.

En este contexto, varios inspectores del Departamento de Trabajo de la Generalitat se han presentado en el Camp Nou para llevar a cabo una inspección laboral y buscar posibles fraudes en salarios y horarios. Algunos de los trabajadores que hablan con El Periódico califican de "inhumanas" sus condiciones laborales y uno de ellos explica que "es explotación física y psíquica".

El Departamento de Trabajo de la Generalitat investiga las subcontratas de las obras del Camp Nou, ya que algunas de ellas son las señaladas por estas posibles infracciones laborales.

El Barcelona ha explicado a El Periódico que el club directamente a una empresa (Limak Construction Europe S.L.) y que es esa empresa es la que contrata varias subcontratas que son las que hablan directamente con los trabajadores. Limak Construction, la empresa turca encargada de remodelar el Spotify Camp Nou, tiene fijadas dos fechas en rojo en el calendario: noviembre de 2024, cuando se espera que el primer equipo de fútbol vuelva a jugar en el estadio con un 66% del proyecto completado, y junio de 2026, fecha en la que se prevé que finalicen las obras.

"Esto es un Qatar a la española"

Cerca de una treintena de inmigrantes trabajan en las obras del Camp Nou y uno de los trabajadores que ha hablado con El Periódico incluso denuncia que malvive cerca del estadio para poder llegar a tiempo al inicio de su jornada laboral. Además, Mohamed se sorprende cuando la reportera le descubre que cobra 3,8 euros la hora, cuando explica que a él le dijeron que su salario sería de 6,5 euros la hora.

"Me he quedado flipado, te lo juro. No puedo cobrar este sueldo, es muy bajo, pero que muy bajo. Es que así yo no puedo levantar cabeza, tendré que vivir siempre agachado, no me podré levantar nunca”, lamenta Mohamed.

"Te piensas que si trabajas en el Camp Nou vas a ganar más o estarás mejor, pero no es verdad, solo es una imagen. Tú eres como una mosca, no vas a ganar nada", denuncia otro de los inmigrantes que trabaja en las obras del Camp Nou.

"Esto es un Qatar a la española: la gente que está entrando a trabajar a las obras del Camp Nou se piensan que se van a hacer millonarios. Pero no, nosotros siempre estamos abajo. Los que ganan dinero a costa nuestra son los otros. Cuanto antes te hagas a la idea, mejor", asegura Abdala.