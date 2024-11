La impactante imagen de Guardiola tras el empate ante el Feyenoord en el Etihad Stadium

El Manchester City prolongó su crisis anoche y cedió un empate ante Feyenoord después de colocarse con un 3-0 a favor en el Etihad Stadium durante la quinta jornada de la UEFA Champions League. El equipo citizen acumula cinco derrotas y un empate en los últimos seis partidos y se encuentra en la peor situación desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo del conjunto del norte de Inglaterra. El Feyenoord remontó en los últimos quince minutos y dejó al City aún más inmerso en sus dudas y su crisis de juego.

Anis Hadj Moussa aprovechó un error de Josko Gvardiol para anotar el 3-1 en el minuto 74 y, desde ese momento, el City colapsó. Santiago Giménez, a seis minutos del 90, y David Hancko en el 89 obraron un empate simplemente inverosímil y que ejemplifica el actual estado de nervios y dudas del campeón de la Premier League.

Al margen de ese empate, la imagen estuvo en Pep Guardiola. Y es que el entrenador catalán compareció en la zona mixta y la sala de prensa del Etihad Stadium con unos llamativos arañazos y rasguños en su cabeza y una herida en la nariz. Preguntado por ello, Pep dejó esta respuesta: "Sí, con el dedo aquí. Con la uña. Quiero hacerme daño, sí. Buenas noches".

Así finalizó una rueda de prensa en la que el técnico del Manchester City reconoció que "concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables".

"El partido estaba bien, con 3-0, jugábamos bien, después concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil", analizó Guardiola.

"Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar , el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no. Hay muchas cosas bien, pero de dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", añadió el técnico español.

"La gente no viene aquí para recordar los éxitos del pasado"

El Manchester City visitará este domingo Anfield con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate, y Guardiola explicó que ya trabaja para levantar al equipo de cara a un partido clave en la Premier League.

"Tengo que hacerlo, tenemos que hacerlo. Es mi trabajo. Voy a levantarlos, hacemos un buen partido, pero, por supuesto, tenemos que hacerlo y no hemos sido capaces de controlar los últimos minutos", señaló Guardiola.

"La gente no viene aquí para recordar los éxitos del pasado. Vienen hoy para ver al equipo ganar y jugar bien, y ellos (los jugadores) tienen que hacerlo. Así que no somos los únicos, no somos los únicos. No soy yo quien les dice lo que tienen que hacer cuando la situación es mala o buena. No digo cuándo es mala. Así que nos apoyan todo el tiempo. Cuando viajamos, nuestros aficionados son increíbles, viajan y no hay nada que hacer. Por supuesto, tienen todo el derecho de expresar lo que sienten. Absolutamente", señaló Pep Guardiola.

