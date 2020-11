Iker Casillas recuerda su infarto: "De repente noté un pequeño mareo..."

Iker Casillas ha recordado el infarto que sufrió el 1 de mayo de 2019 cuando entrenaba con el Oporto portugués como un momento en el que su vida "cambió" y tras el cual "volvió a nacer".

"El 1 de mayo de 2019 mi vida cambió, volví a nacer. De repente noté un pequeño mareo al hacer ejercicios con el preparador de porteros, los médicos vinieron a atenderme como a cualquier otro jugador que se lesiona y me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido, no podía pensar que me fuera a dar un infarto", ha dicho Casillas.

El guardameta, campeón de un Mundial y dos Eurocopas con la selección española, además de sus 19 títulos con el Real Madrid y otros cuatro con el Oporto, reconoció que nunca había pensado que podía sufrir una situación parecida: "Jamás piensas que te pueda suceder algo así, pero es algo que nos puede pasar a todos".

Casillas anunció su retirada hace tres meses y después de más de un año sin jugar tras el ataque al corazón. El exportero internacional español asegura que la situación que vivió le hizo replantearse la importancia de la prevención. "Cuando te ocurre algo así, te hace abrir los ojos y comprender la importancia que tiene cuidar y analizar tu corazón con regularidad", recalcó.