Iker Casillas recibe la Gran Cruz del Mérito Deportivo: "Me llena de alegría y satisfacción"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impuso este martes a Iker Casillas, portero de la selección española y del Oporto portugués y "uno de los deportistas más laureados y queridos de la historia del deporte español", la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, una concesión que al madrileño le servirá de "recuerdo imborrable".

Iker Casillas, que estuvo acompañado por su pareja, Sara Carbonero, agradeció la concesión de una medalla que le llena de "alegría y satisfacción". "No sé si soy merecedor de esta concesión, pero recibirla es algo muy especial y un recuerdo imborrable que me acompañará el resto de mi vida", confesó.

"En mi carrera profesional siempre he intentado dar el máximo esfuerzo y la máxima dedicación e ilusión a mi deporte. Me considero un privilegiado por poderme dedicar profesionalmente a lo que me hace feliz y apasiona. Esta medalla me recuerda todos los momentos maravillosos que he compartido con mis compañeros, pero sobre todo con la afición, que siempre he sentido su cariño y he vibrado y sonreído, y con la que a veces he llorado de rabia, pero todas las demás han sido de satisfacción", subrayó.

El portero del Oporto dedicó esta condecoración a las personas que le han "apoyado" y que han "confiado" en él durante su carrera, pero "especialmente" a su mujer y a su hijo Martín. "Personalmente me gustaría que cuando acabe mi carrera profesional, que aún quedan un par de años, no me recordasen por los éxitos deportivos sino por ayudar y devolver a la sociedad todo lo que me ha dado, que creo que es una obligación y responsabilidad. Espero seguir dando muchas alegrías a los seguidores de mi equipo y de la selección española", sentenció.

Mariano Rajoy ha querido recalcar en su discurso las propias palabras del exguardamenta merengue. "Según dijo el propio Casillas: La vida me ha dado tantas cosas buenas que hay que poder corresponder. Quisiera terminar con alguna afirmación que dijo Iker: Por encima de todo, de ser un bueno o mal portero quiero que la gente se acuerde de mí como una buena persona con mis defectos, y dijo más, este club no sólo me ha formado como deportista me ha formado como persona, y me ha ayudado a crecer, me ha inculcado valores, el respeto al compañerismo y sobre todo la unidad. He tratado de defenderlos, allá donde he ido con el Real Madrid. Pues bien por lo primero y sobre todo por lo segundo la condecoración se le he entregado y es muy merecida.